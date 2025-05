Expansão da capacidade eólica desacelera em 2024; fonte alcança 33,7 GW, aponta Abeeólica

O Brasil registrou em 2024 um aumento de 10,76% na capacidade instalada proveniente de usinas eólicas, que alcançou 33,7 gigawatts (GW) em dezembro, totalizando 1.103 parques instalados, ante os 30,45 GW anotados um ano antes. Os dados são do Boletim Anual da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (Abeeólica).

Apesar do crescimento, a entidade destaca que houve, "pela primeira vez na história do setor", uma desaceleração na adição de nova capacidade. No ano anterior, foram acrescidos 4,8 GW de potência, com a instalação de 123 usinas. Em 2024, foram 3,3 GW, provenientes de 76 parques eólicos.

Em termos financeiros, a Abeeólica aponta que o volume de investimentos no setor chegou a R$ 10,1 bilhões em 2024, respondendo por 8% dos investimentos realizados em energias renováveis no País, no menor porcentual de representatividade desde 2015, segundo levantamento da BNEF, reproduzido pela associação. Esta análise inclui, além da fonte eólica, a solar, a biomassa e os resíduos, as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), os biocombustíveis, entre outros.

A presidente da Abeeólica, Élbia Gannoum, definiu 2024 como "o mais difícil da história dessa indústria". No documento, ela lembra que desde o final de 2023 o setor percebeu a crise na indústria, devido à redução dos contratos, com efeitos que ainda deve ser sentidos, tendo em vista que o ciclo de contratação à operação no segmento é de três anos.

Embora indique que a crise ainda não passou, a dirigente aponta para uma perspectiva mais positiva à frente. "A mudança de rota no Brasil em direção ao engajamento global na luta contra as mudanças climáticas e a necessária transição energética nos traz perspectivas favoráveis no médio e longo prazo", escreveu no documento.

A despeito da desaceleração, o Brasil subiu uma posição no ranking global de capacidade total instalada em energia eólica onshore e alcançou o quinto lugar em 2024, atrás de China, com 478,8 GW; EUA (154,1 GW), Alemanha (63,7 GW) e Índia (48,2 GW). Em todo o mundo, a capacidade da fonte eólica soma 1.052 GW. Somente no ano passado foram acrescidos 109 GW.