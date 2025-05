EUA: tempestades causam estragos e deixam dezenas de mortos em Kentucky e Missouri

Fortes tempestades e tornados nesta sexta-feira (16) atingiram os estados norte-americanos de Kentucky e Missouri, deixando pelo menos 21 mortos. O número de vítimas ainda é provisório e pode aumentar nas próximas horas, informaram as autoridades locais neste sábado (17).

De acordo com Andy Beshear, governador do Kentucky, pelo menos 14 pessoas morreram no estado. No Missouri, as autoridades confirmaram sete mortes, cinco na cidade de St. Louis e duas no condado de Scott, no sudeste da região.

O tornado que atingiu St Louis arrancou telhados de cerca de 5 mil edifícios, derrubou linhas de energia e devastou uma das principais avenidas da cidade, em pleno horário de pico.

"Nossa cidade está de luto nesta noite", declarou a prefeita de St. Louis, Cara Spencer. "As perdas humanas e os danos são horríveis."

Segundo a rede NEC News, pelo menos 35 pessoas feridas foram levadas a hospitais da cidade. As autoridades decretaram um toque de recolher das 21h às 6h nos bairros mais afetados para evitar saques e proteger moradores de ferimentos causados por destroços.

Cerca de 500 socorristas, incluindo 17 equipes de busca, foram mobilizados. De acordo com o chefe dos bombeiros, Denis Henderson, o número de feridos é relativamente baixo em relação aos danos constatados.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA também registrou ao menos seis tornados no Missouri e no estado vizinho de Illinois, além de fenômenos extremos até a costa atlântica, incluindo um tornado em Nova Jersey.

"As operações de busca nos edifícios continuam na manhã de sábado", declarou Mike O'Connell, diretor de comunicação dos serviços de segurança pública de Missouri. Ele alertou que condições meteorológicas "perigosas" são esperadas novamente na noite de domingo.

Crise energética e cortes na previsão do tempo

Mais de 180 mil residências e comércios no Kentucky e no Missouri estavam sem energia elétrica às 14h (horário de Brasília), segundo o site especializado poweroutage.us. O ex-diretor da NOAA, Rick Spinrad, alertou em março sobre os riscos de novos fenômenos meteorológicos.

"Estamos entrando na temporada de tornados no centro e sudeste dos EUA. Com menos técnicos, manter satélites e radares funcionando para prever esses eventos se torna mais difícil."

Em 2024, tornados já causaram 54 mortes nos Estados Unidos, de acordo com a NOAA (Agência Nacional Oceânica e Atmosférica).

A agência enfrenta dificuldades após cortes de orçamento e demissões promovidas pelo governo Trump, que reduziu em cerca de 20% o número de funcionários. Segundo o jornal Washington Post, alguns escritórios locais deixaram de operar 24 horas por falta de pessoal.

Com informações da AFP