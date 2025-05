Amazonas tem 20 municípios em situação de emergência por conta das cheias

Chegou a 20 o número de municípios do Amazonas em situação de emergência por conta das cheias dos rios do estado.

O que aconteceu

São cerca de 49 mil famílias afetadas pelas cheias até o momento no estado. As nove calhas de rios amazonenses estão em processo de cheias e podem alcançar picos variados até o mês de julho, segundo o Monitoramento Hidrometeorológico da Defesa Civil do Amazonas.

São 20 cidades em situação de emergência e 37 em alerta. Só nas últimas 48 horas, dois municípios passaram do estado de alerta para emergência: São Paulo de Olivença e Jutaí, banhados pelo Rio Solimões e pelo Rio Jutaí.

Os municípios de Manicoré, Jutaí e Juruá têm as situações mais complicadas, segundo dados de hoje do painel da Defesa Civil do Amazonas. Respectivamente, as cidades registraram níveis hidrológicos de 27,46 metros, 25,32 metros e 23,40 metros. Outras cidades em situação de emergência são: Apuí, Humaitá, Boca do Acre, Guajará, Ipixuna, Novo Aripuanã, Benjamin Constant, Borba, Tonantins, Itamarati, Eirunepé, Atalaia do Norte, Careiro, Santo Antônio do Iça, Amaturá, Japurá e São Paulo de Olivença.

São 20 regiões em situação de emergência no estado do Amazonas Imagem: Reprodução/Defesa Civil Amazonas

Cheias nos principais rios do estado. São afetados pelas enchentes os rios Jutaí, Solimões, Amazonas, Juruá, Madeira e Purus

Manaus também vê o nível de enchente chegar ao nível crítico. O rio negro, na capital amazonense, já ultrapassou a cota de inundação com 28 metros.

As cheias afetam diretamente moradores de diversas regiões do estado. A rodovia Transamazônica, que corta o Norte brasileiro, ficou debaixo das águas do Rio Madeira. São mais de 20km afetados. Carros, ônibus, ambulâncias e outros veículos transitam com dificuldade em outros pontos do estado.

São cerca de 209 mil pessoas afetadas pelas cheias até o momento, segundo o governo estadual. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros opera em sistema de observação para os próximos dias, com a probabilidade de outras regiões atingirem a cota de inundação.