Crystal Palace vence City na final da Copa da Inglaterra (1-0) e conquista seu 1º título

O Crystal Palace conquistou neste sábado (17), em Wembley, o primeiro título da sua história, na final da Copa da Inglaterra diante do Manchester City (1-0), gigante europeu que termina a temporada em branco pela primeira vez desde 2016-2017.

Um gol de Eberechi Eze (16') e um pênalti defendido por Dean Henderson em cobrança de Omar Marmoush (36') levaram o clube da periferia de Londres a vencer a prestigiosa FA Cup, a competição de clubes mais antiga do mundo, e assim competir na Liga Europa na próxima temporada.

O time vermelho e azul, carregado nos ombros por seus fervorosos torcedores, estragou a despedida do craque Kevin De Bruyne, estrela do Manchester City durante uma década.

- Despedida amarga -

Os passes espetaculares do capitão belga por entre as linhas, que chega ao fim de seu contrato sem ter renovado, não foram suficientes para quebrar a resistência do Crystal Palace, que resistiu de forma heróica.

O técnico multicampeão do Manchester City, Pep Guardiola, terminou sem um troféu pela primeira vez desde sua temporada de estreia na Inglaterra (2016-2017).

Agora, ele precisará recompor rapidamente o elenco, já que ainda tem duas 'finais' da Premier League pela frente para garantir sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. A primeira será na terça-feira contra o Bournemouth.

O técnico do Palace, o austríaco Oliver Glasner, será para sempre o primeiro treinador a ganhar o título com o popular clube do sul de Londres, que já havia perdido a final da competição duas vezes, em 1990 e 2016.

Os heróis de 2025 são Eze e Henderson, mas também Marc Guéhi, o capitão, e Jean-Philippe Mateta, o atacante francês de 27 anos, que finalmente conquistou seu primeiro troféu, poucos meses depois de fracassar péla seleção da França na final olímpica contra a Espanha.

A vitória do Palace é a derrota de Guardiola, um técnico conhecido por sua genialidade, mas às vezes preso em suas desconcertantes inovações táticas. Neste sábado, o espanhol tentou surpreender desde o início com seis jogadores de ataque (Silva, De Bruyne, Savinho, Doku, Marmoush e Haaland) e nenhum volante.

- Henderson espetacular -

Essa aposta rapidamente se tornou evidente: o City deixou o Palace acuado nos primeiros 15 minutos, mas deixou brechas por onde seus oponentes esperavam o momento certo para atacar.

Os 'Eagles' aproveitaram a primeira oportunidade: um tiro de meta curto, pequenos passes para atrair as suas presas e, em seguida, uma bola longa recebida por Mateta na linha do meio-campo. O atacante lançou o colombiano Daniel Muñoz pela direita, cujo cruzamento para trás foi aproveitado por Eze (16').

Em Wembley, o herói do Crystal Palace foi Dean Henderson, goleiro de mãos firmes e nervos de aço.

Ele interceptou Erling Haaland (6') e Josko Gvardiol (12'), defendeu um chute de Jérémy Doku (43') e, antes isso, mergulhou para o lado direito para espalmar uma cobrança de pênalti de Marmoush (36').

No segundo tempo, o mesmo cenário: o City atacou e o Palace resistiu. Os dribles de Doku eram infrutíferos e a presença de Haaland na área era insuficiente.

O City continuou tentando, mas encontrou um obstáculo à sua frente: Henderson também se impôs nas chances que dois jogadores do City tiveram: o brasileiro Vitor Reis (82') e o argentino Claudio Echeverri nos acréscimos (90'+6) garantindo assim o triunfo e a tão sonhada glória do Crystal Palace.

