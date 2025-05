Corpus Christi: 10 hospedagens tranquilas para curtir o feriadão em família

Para quem deseja aproveitar o feriado de Corpus Christi (19/6) em família, que cai em uma quinta-feira, os destinos próximos a São Paulo são uma boa opção. Regiões como Mairiporã, Paraty, Monte Verde e Gonçalves oferecem paisagens de serra, clima mais ameno e hospedagens cercadas pela natureza.

Se interessou? Selecionamos 10 casas para quem quer fugir da rotina e descansar com mais privacidade nesse feriado. Todas as hospedagens têm nota acima de 4,90 (de um total de cinco) e estão na plataforma Airbnb (os preços podem variar conforme a data selecionada).

Paraty (RJ)

Paraty dá para curtir o ano todo Imagem: Divulgação Airbnb

A 1,9 km do Centro Histórico de Paraty, a casa foi construída sobre uma grande rocha que faz parte da decoração. Tem mais de 60 m² de área interna, varanda privativa, Wi-Fi e está em um condomínio com piscina e jardim compartilhados. Não aceita pets. Ideal para quem viaja de carro e quer explorar praias e cachoeiras mais distantes.

Reserve por R$ 569 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Não tenho nada para dizer de negativo, só coisas boas. Casa limpa, muito linda, banheiro também muito bom, informações claras, nada que preocupe ou confunda e te faça ter que procurar o anfitrião". (Nahara, maio de 2025).

Holambra (SP)

A "Holanda" de SP Imagem: Divulgação

Acomodação com quintal, varanda e vista para o pôr do sol, ao lado de uma praça arborizada. O chalé tem cozinha equipada, sala com sofá-cama, banheiro, lavanderia e varanda externa. No segundo andar, há um quarto com cama de casal e uma varanda fechada com cama de solteiro. Possui estacionamento dentro da propriedade.

Reserve por R$ 476 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "A casa é linda e aconchegante. Ver o pôr do sol tomando café foi uma delícia! Está localizada em um bairro seguro, bem próximo às principais atrações turísticas (a cerca de 10 minutos de carro)". (Olga, maio de 2025).

Atibaia (SP)

Atibaia fica a poucas horas de SP Imagem: Divulgação Airbnb

Com 55 m², o quarto principal acomoda casais, grupos de amigos ou famílias em busca de descanso ou cenários para fotos e gravações. A casa tem dois banheiros privativos, estrutura para retiros e uso exclusivo do espaço pelos hóspedes. O ambiente é cercado por natureza e sons de riacho, ideal para quem busca silêncio e isolamento.

Reserve por R$ 422 a diária

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "A estadia foi muito boa. A casa estava bem organizada e limpa, a cozinha era muito completa. Teve umas oscilações no wi-fi, mas não demorava muito para voltar. A casa é muito linda e as fotos representam bem o ambiente. Os hosts são muito simpáticos". (Hugo, 2025).

Visconde de Mauá (RJ)

Visconde de Mauá fica na serra carioca Imagem: Divulgação Airbnb

A 2,6 km do centro, o Chalé Azaleia fica em uma fazenda com muito verde e animais. São dois andares conectados por escada íngreme: no piso superior, dois quartos (um com sacada e vista); embaixo, sala, cozinha, banheiro e varanda. O terreno de 750 m² tem outro chalé igual e conta com estacionamento, iluminação e acesso por rampas e escadas.

Reserve por R$ 286 a diária

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Tivemos uma estadia muito tranquila no chalé. A proximidade com a vila de Visconde de Mauá e a vista maravilhosa tornaram a experiência ainda melhor. Tudo estava muito bem cuidado e completo. O anfitrião foi sempre rápido nas respostas e demonstrou preocupação em tornar nossa estadia a melhor possível. Agradeço muito por todo o cuidado e recomendo os chalés. Certamente voltaremos em outra oportunidade". (Kaio, junho de 2024).

Itatiaia (RJ)

Itatiaia é refúgio para quem quer relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

Em meio à mata, a Uttara-Gita é uma casa simples com lareira, Wi-Fi por fibra ótica e cozinha equipada. Acomoda em cama de casal na sala e futon de casal + colchão de solteiro no jirau de madeira (não indicado para crianças pequenas ou pessoas com mobilidade reduzida). Fica em área de reserva natural, entre a Cachoeira de Deus, Três Bacias e o Poço das Esmeraldas.

Reserve por R$ 480 a diária

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "Casinha deliciosa, cercada de natureza e com tudo o que precisávamos. Lana foi super solícita e nos deu dicas de cachoeiras e passeios. Tudo ótimo, principalmente a sauna com direito a banho de rio no final. Adoramos". (Camila, abril de 2025).

Monte Alegre do Sul (SP)

Monte Alegre do Sul é ótima para fugir do estresse Imagem: Divulgação Airbnb

Com arquitetura envidraçada e decoração rústico-industrial, o loft tem pé-direito duplo, ar-condicionado, lareira, cama queen size e cortinas blackout. A cozinha inclui cooktop, forno elétrico, air fryer, churrasqueira interna e máquina Nespresso. O espaço tem Wi-Fi, TV Roku, ducha a gás e piscina compartilhada com mais dois chalés. Self check-in disponível.

Reserve por R$ 691 a diária

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Excelente acolhimento e o espaço supre totalmente tudo! Com toda certeza voltarei". (Leonardo, abril de 2025).

Monte Verde (MG)

Monte Verde fica a poucas horas de SP Imagem: Divulgação Airbnb

Localizado a 20 km do centro de Monte Verde, em área de mata preservada, o chalé oferece tranquilidade e conforto com cozinha equipada (fogão, frigobar, panelas, louças, liquidificador e mais). Ideal para quem busca contato com a fauna e flora da região.

Reserve por R$ 691 a diária

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A estadia foi ótima e percebemos o cuidado em cada detalhe com a nossa chegada, flores frescas, tudo muito limpo e cheiroso, lenha para a lareira, e até um kit de primeiros socorros no armário, o que achei genial, pois nunca lembramos de carregar essas coisas, mas ainda bem que não precisamos usar". (Nicoly, maio de 2025).

Gonçalves (MG)

Gonçalves é opção na serra mineira Imagem: Divulgação Airbnb

A 3h30 de São Paulo, a MoMonte fica no alto da serra, a 1.530 metros de altitude e a 6 km do centro de Gonçalves. A casa acomoda até quatro pessoas, tem três quartos de casal, três banheiros (um com banheira), sala e cozinha integradas com fogão a lenha e acesso ao deck. Está próxima à Cachoeira do Simão e cercada de natureza, sem vizinhos por perto.

Reserve por R$ 503 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A experiência toda foi maravilhosa! A começar pela flexibilidade no check-in e checkout, que nem precisa ser solicitado, é uma prática da Mônica. E fez com que pudéssemos aproveitar cada minuto do fim de semana à vontade". (Carolina, maio de 2025).

Mairiporã (SP)

Mairiporã no interior de SP é ideal para curtir com a família Imagem: Divulgação Airbnb

Acomoda até seis pessoas, com duas camas de casal e duas de solteiro em quarto amplo. Espaço com piscina, churrasqueira, fogão e forno a lenha. Ambiente tranquilo, com estacionamento coberto e gratuito. Pets são bem-vindos mediante aviso na reserva.

Reserve por R$ 484 a diária

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Estadia excelente, anfitriões maravilhosos, sempre disponíveis. Perfeito, a melhor escolha que poderia ter feito para a minha família para ficar em um local tranquilo e reservado. Amamos". (Raul, maio de 2025)

Bocaína de Minas (MG)

Bocaína de Minas é para descansar em meio à mata Imagem: Divulgação Airbnb

Em meio às montanhas e mata nativa, o chalé tem acesso direto a um rio no próprio terreno. É possível ouvir o som da água e dos pássaros ao amanhecer. Fica no Vale da Santa Clara, com estacionamento privativo. A chegada exige passar por 2 km em estrada de terra a partir da via principal da região.

Reserve por R$ 607 a diária

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A estadia foi ótima! Aconchegante demais e renovador." (Gabriella, abril de 2025).

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.