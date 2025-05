Conjunto com pratos de vidro está por menos de R$ 30; vale a pena?

Quer manter a mesa elegante para um almoço com a família ou para um jantar com convidados? O Guia de Compras UOL separou um conjunto de pratos de vidro que pode dar um toque especial ao momento. O conjunto é vendido com seis peças e está com desconto nas plataformas Shopee (29%) e Magalu (15%), custando a partir de R$ 29,06.

Os pratos possuem desenhos geométricos em relevo, além de uma estrela que remete à tradição egípcia, segundo o fabricante. Confira as características do conjunto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre os pratos?

Kit com pratos de vidro temperado e transparente;

Design com formato de estrela;

Podem ser limpos na lava-louças;

Seguro para levar ao micro-ondas, congelador e forno;

Dimensões: 21,5 cm (diâmetro) x 3 cm (profundidade) x 3 mm (espessura);

Disponível em diferentes unidades, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Na Shopee o conjunto registrou o maior volume de vendas e avaliação. A nota é de 4,7 estrelas (máximo de cinco) entre 483 comentários e 965 conjuntos vendidos. Alguns consumidores apontam a qualidade, espessura e o tamanho dos pratos como os principais pontos positivos.

Chegou bem embalado e antes do prazo. Tudo certo, não chegou nada quebrado. O vidro não é tão fininho como eu pensei, gostei, estou muito satisfeita. Maria Lima

Parecido com os pratos do anúncio. Gostei muito do material, tem boa qualidade e vou comprar novamente. Madalena Maria

Eu amei. Tudo bem embalado e com todo cuidado. Gostei muito dos meus pratos, ótima qualidade. Rosa Carvalho

Produto bom. O tamanho é bom, a espessura também é boa e com desenho em relevo bonito, vale a pena. Caetano

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores criticam a qualidade dos pratos e mencionam entregas com quantidade de pratos diferente da solicitada na Shopee. Confira os comentários:

Os pratos são bonitos, mas os achei pequenos e não muito fundos. Arilene Silva

Apesar de o prato ser bonito e chegar no prazo de entrega certo, não gostei, pois o anúncio diz que é um kit com dez pratos e, quando chegou, foi só um prato. Acho que tem que colocar bem detalhado o que é o produto. Rafaela

Comprei achando que era uma quantidade, mas recebi outra. Claudeci Santos Mota

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.