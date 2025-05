Companhia chinesa lança novo foguete movido a metano

Por Eduardo Baptista

PEQUIM (Reuters) - Um novo foguete movido a metano, desenvolvido pela LandSpace Technology da China, lançou seis satélites em órbita no sábado, enquanto a startup privada aposta em um combustível barato e mais limpo que espera ajudar a desenvolver foguetes reutilizáveis.

O foguete transportador Zhuque-2E Y2 decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, marcando o quinto voo da série Zhuque-2, de acordo com um comunicado da empresa.

A LandSpace, com sede em Pequim, tornou-se a primeira empresa do mundo a lançar um foguete de metano e oxigênio líquido em julho de 2023, à frente de rivais dos EUA, incluindo a SpaceX de Elon Musk e a Blue Origin de Jeff Bezos.

Nos últimos anos, cresceu o interesse no lançamento de veículos transportadores movidos a metano, considerado menos poluente, mais seguro e mais barato do que os combustíveis de hidrocarbonetos mais comumente usados.

A LandSpace aumentou a carga útil do foguete, refletindo o aumento da demanda no setor espacial comercial em expansão da China, em meio à crescente concorrência para formar uma constelação de satélites como alternativa à Starlink de Musk.