Tuta, líder do PCC nas ruas, é preso na Bolívia

A polícia boliviana prendeu ontem Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, a principal liderança do PCC nas ruas. Ele estava foragido desde fevereiro de 2024.

O que aconteceu

Tuta foi preso após apresentar um documento falso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele tentava renovar o visto do seu Cartão de Identidade de Estrangeiro (CIE) no nome de Maycon Gonçalves da Silva quando o sistema alertou que ele era procurado pela Interpol.

Agentes da Interpol levaram Tuta para uma verificação de identidade. Eles saíram do shopping Ciudad Indana, onde Tuta fez o agendamento para renovar a documentação, e foram para um escritório da Interpol. "Ele estava registrado como alerta vermelho internacional com o nome Marcos Roberto de Almeida. Ao ser identificada dupla identidade, ele foi conduzido à sede da Divisão Central Econômica e Financeira da FELCC (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen)", informou a polícia boliviana.

Ele foi preso por falsidade ideológica, falsidade material e uso de documento falso na Bolívia. Ele passará por audiência de custódia, onde será formalizada um pedido de extradição ao Brasil.

Tuta é apontado como o líder do PCC nas ruas. As investigações da PF apontam que ele é um dos principais articuladores do esquema internacional de lavagem de dinheiro da facção.

Ele fugiu do Brasil após vazar que ele era um dos alvos da Operação Sharks, em 2020. Em fevereiro de 2024, Tuta foi condenado a mais de 12 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de mais de R$ 1 bilhão entre 2018 e 2019.

PCC tentou espalhar informação sobre morte de Tuta. Em 2021, o Ministério Público de São Paulo chegou a anunciar que Tuta foi excluído e morto pelo tribunal do crime após ordenar a morte de Nadim Georges Hanna Awad Neto e Gilberto Flares Lopes Pontes, o Tobé, tesoureiro do PCC, sem aprovação formal da cúpula da facção. Porém, a promotoria de Justiça dizia que ele estava vivo e na Bolívia.