Casa em que papa morou em Chicago vai a leilão por R$ 1,4 milhão

A casa em que o papa Leão 14 morou durante sua infância no subúrbio de Chicago, nos Estados Unidos, está sendo leiloada com lances a partir de US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão).

O que aconteceu

"Tenha um pedaço sagrado da história", diz o anúncio do leilão do imóvel. Inicialmente, o imóvel estava a venda por US$ 199 mil, mas com o anúncio de Robert Francis Prevost como o novo papa e o primeiro a ser americano, o atual proprietário da casa decidiu leiloar o espaço.

Os lances devem ser feitos até 18 de junho, segundo a empresa responsável. O imóvel de tijolos a vista foi construído em 1949, possui três quartos, dois banheiros e uma sala de estar. A família do pontífice morou no local por quase 50 anos.

Não é mais uma venda tradicional, disse o corretor imobiliário. Steve Budzik afirmou ao jornal New York Times que antes do anúncio do conclave a casa havia recebido poucas ofertas. "Você não está mais vendendo imóveis, está vendendo muito mais do que isso", afirmou.

A empresa responsável pelo leilão ficou conhecida também por gerenciar a venda da casa do presidente dos EUA, Donald Trump. O imóvel, onde Trump viveu sua infância, foi arrematado dias antes da primeira posse por US$ 2,14 milhões. "O valor está na associação com o atual presidente dos EUA", disse Misha Haghani, fundador da Paramount Realty.