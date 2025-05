Carla Araújo: Suspensão de ação a Ramagem não muda nada no jogo político

A suspensão parcial da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) por tentativa de golpe de Estado, pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, não muda em nada o cenário político, afirmou colunista Carla Araújo na edição da manhã de hoje do UOL News.

Essa resposta do Moraes não muda nada no jogo. A resposta que a política está esperando é sobre a ação movida pelo Hugo Motta, porque a Câmara foi lá e invalidou a ação contra o Ramagem. A primeira turma do Supremo derrubou isso.

Essa decisão do Moraes suspende parcialmente, mas as outras três continuam. Não muda nada no jogo. O que o Moraes ainda não respondeu é esse pedido de recurso de Hugo Motta.

Na ação, Motta pede que o STF siga a decisão tomada pela Câmara dos Deputados no início de maio. No plenário do Legislativo, os deputados decidiram pela suspensão integral do processo sobre os cinco crimes pelos quais Ramagem é acusado no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado.

A colunista do UOL disse ainda que Jair Bolsonaro tem confiança de que pode ser beneficiado com a decisão do STF, mas ressaltou que o julgamento do golpe está em andamento.

Bolsonaro acha que pode ser beneficiado. Não sei qual a linha de raciocínio que o presidente faz, não sei qual o sentido jurídico isso possa ter.

Agora, o que a gente tem de concreto é que o julgamento do golpe está andando. Na segunda-feira a gente tem o começo das oitivas de testemunhas militares depondo, o ex-comandante do Exército Freire Gomes. O processo tem essa fase ainda que deve ser bem longa.

Essa fase é feita por juízes auxiliares, não é o próprio Moraes que vai fazer. Então tem como pulverizar um pouco mais a coleta desses depoimentos de testemunhas. Mas é nesse momento do processo da tentativa de golpe que a gente tá ali no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, Ramagem tem essa decisão parcial, mas que não muda nada nesse cenário por enquanto.

Carla Araújo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: