Bebê reborn: prefeitura no MS aproveita onda das bonecas realistas para incentivar vacinação

A prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, usou os bebês reborns - bonecas realistas que se assemelham a recém-nascidos - para incentivar uma campanha de vacinação municipal contra a gripe. O tema tem ganhado destaque nas últimas semanas.

Em uma postagem realizada nas redes sociais da prefeitura, neste sábado, 17, a administração municipal alerta que "bebês reborns não pegam gripe", mas que os humanos, sim. "Bebê reborn pode ser brincadeira, mas a gripe precisa ser levada a sério", diz a publicação.

Na sequência, o post informa os endereços dos locais onde as pessoas podem se vacinar na cidade, neste final de semana.

Os usuários aprovaram a ideia e elogiaram a criatividade da campanha. Procurada para comentar a estratégia utilizada, a prefeitura de Campo Grande não retornou os contatos da reportagem até a publicação do texto.

O tema tem ganhado destaque recente nas redes sociais, com adultos brincando com as bonecas hiper-realistas e até as tratando como pessoas de verdade.

O assunto ganhou tamanha relevância que a discussão saiu do meio digital e adentrou o campo legislativo. Avisos e projetos de lei têm sido protocolados, no âmbito estadual e federal, para impedir que os donos destes brinquedos utilizem as bonecas para usufruir do serviço público.

Em Curitiba, capital do Paraná, a prefeitura local emitiu um aviso dizendo que os "pais" de bebês reborns não podem usar assentos preferenciais em ônibus.

Na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de São Paulo, projeto de leis foram apresentados prevendo multa a quem solicitar prioridade no atendimento no SUS, o Sistema Universal de Saúde, por conta dos bebês realistas.