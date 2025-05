Avião voa 10 minutos sem supervisão após piloto passar mal na Espanha

Um avião com 205 pessoas voou por 10 minutos sozinho após o copiloto passar mal enquanto o comandante estava no banheiro.

O que aconteceu

Uma aeronave da empresa alemã Lufthansa voou por 10 minutos no piloto automático — sem qualquer supervisão humana. O voo LH77X, que saiu de Frankfurt com destino a Sevilha, teve que ser desviado para Madri após o incidente médico. Ninguém ficou ferido.

Comandante saiu para o banheiro e copiloto passou mal. O titular do voo relatou que precisava ir ao banheiro quando deixou o copiloto no controle do Airbus A321, por volta das 10h31 no horário local. De acordo com ele, o parceiro aparentava bom estado de saúde e, por isso, não se preocupou em deixar a cabine de controle.

Comandante voltou do banheiro e não conseguiu acessar a cabine de controle. Ainda segundo relatos, o homem tentou por quatro vezes entrar no cockpit utilizando a senha da porta, mas não conseguiu. Outro tripulante fez contato com a cabine e não foi respondido, o obrigando a acionar o protocolo emergencial.

Após abrir a porta manualmente, comandante notou que copiloto estava passando mal. Para a investigação, o homem relatou que o parceiro estava pálido, suando e com movimentos estranhos. Um médico que estava no voo auxiliou no atendimento ao copiloto e disse que se tratava de um possível problema cardíaco.

A ausência de uma terceira pessoa autorizada no cockpit atrasou a identificação da emergência. Neste caso, um comissário deveria fazer companhia ao copiloto enquanto o comandante se ausentava. Contudo, operadoras de voo não são obrigadas a considerar a permanência de outra pessoa na cabine durante ausências curtas do piloto ou copiloto.

Responsável pelo voo reassumiu o controle e desviou para o aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport, em Madri, por volta das 10h42 no horário local. Após declarar urgência, o comandante pousou em 20 minutos, no aeroporto mais próximo da rota, permitindo que o copiloto fosse hospitalizado.

A informações do voo foram publicadas na última quinta-feira em relatório da CIAIAC (Comissão de Investigação de Acidentes e Incidentes de Aviação Civil da Espanha). O caso aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2024 e a investigação estava em sigilo desde então.

Homem foi liberado horas depois e colocado em observação. Após o incidente, ele foi afastado do trabalho para tratar do caso. Era o quarto dia de escala da equipe de tripulação quando ocorreu o incidente. Antes disso, o copiloto aparentava boas condições de saúde.

A reportagem entrou em contato com a Lufthansa para colher manifestação sobre o caso e saber sobre a condição do copiloto. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.