Aparador de grama elétrico está com 39% off; confira o que diz quem comprou

Manter o jardim bem aparado costuma ser uma tarefa cansativa, principalmente quando um cortador comum não alcança bem aqueles cantinhos difíceis. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode ajudar nessa tarefa: o aparador de grama elétrico da Tramontina, que está com desconto de 39% e saindo por R$ 227,91 na Magalu.

De acordo com o fabricante, o aparelho é recomendado para áreas de corte até 100 metros quadrados e promete cortar e aparar contornos e bordas, para dar um acabamento no jardim. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e também os pontos de atenção:

O que diz a Tramontina sobre o aparador?

Ideal para fazer acabamentos, contornos e bordas no jardim, justamente em áreas onde o cortador convencional não alcança;

Conta com empunhadura ergonômica e gatilho de acionamento, que reduzem o esforço ao aparar a grama;

Equipado com um fio de nylon de oito metros de comprimento;

Com sistema fixa-cabo, que evita o desligamento acidental do cabo elétrico;

Diâmetro de corte de 28 cm;

Rotação máxima de 11.000 rpm;

Indicado para áreas de corte de até 100 m².

O que diz quem comprou?

O modelo tem uma nota média de 4,7 estrelas na Magalu e Amazon (máximo de cinco), acumulando mais de três mil avaliações. A facilidade ao montar e manusear, além da potência ao aparar a grama, são os principais elogios de quem comprou o produto.

O aparador de grama é leve, fácil de montar, simples de manusear e potente. Recomendo. Marcia Cerqueira

Ótimo custo-benefício para quem tem jardim em casa. Fácil de montar, leve e boa rotação para corte bem feito. Vale muito a pena. Vilmar

Eu me surpreendi com a potência da cortadora de grama. Achei que seria fraquinha (por causa do preço), como a que eu tinha, mas não. Ela dá conta do recado, mesmo com a grama um pouco mais alta. Ótimo produto. Marcelo Silveira

Muito boa para recorte e áreas pequenas. Até corta mato mais alto, mas dá trabalho. No geral é muito boa. Karen Daiane de Camargo

Pontos de atenção

As principais críticas dos consumidores são o desconforto ao utilizar o aparador, a baixa potência e o tamanho do fio. Confira as avaliações:

Se você tem apenas uma grama para aparar e o espaço não é muito grande, recomendo. Ele vai dar conta. Se tiver outros tipos de mato a cortar ou o espaço for grande, não recomendo. Ele é cansativo, pesado, chato de segurar por muito tempo, vem com um fio ridiculamente pequeno (menos de 10 cm) e tem que ficar puxando o nylon toda hora, se tiver mais tipos de vegetação e o espaço for um pouquinho maior. Débora Motta

Você passa muito tempo em um mesmo lugar para conseguir cortar bem. Não recomendo com essa potência. Peguem um mais potente. Heron Negreiros Holtz

É um produto bom, mas só serve para grama pequena. E, para o nylon sair, tem que empurrar na grama a máquina. Gostei mais ou menos. Elaine Guimarães Costa

É muito desconfortável para usar, nada ergonômico, principalmente para quem tem mais de 1.80 metros de altura. Força a coluna e o pulso. O ideal seria ter uma espécie de suporte para sustentação na cintura ou nas costas. Paulo C.

