Papa Leão 14 aparece em foto oficial do Vaticano com assinatura e brasão

O Vaticano divulgou hoje a foto oficial do papa Leão 14. Junto da imagem há a assinatura e o brasão do pontífice.

O que aconteceu

Na imagem, ele aparece sorridente, vestindo uma batina branca e com uma grande cruz de ouro pendurada no pescoço. A foto foi publicada hoje no perfil oficial do Vaticano no X.

Brasão e assinatura do pontífice estão no rodapé da imagem. O símbolo foi divulgado pela primeira vez na semana passada. Traz os dizeres "In Illo uno unum", que significa "no único Cristo somos um", lema episcopal do pontífice.

Frase "embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um" foi dita por Santo Agostinho. A imagem de um livro fechado sobre o qual repousa um coração transpassado por uma flecha também é em referência ao santo.

Brasão do papa Leão 14 Imagem: Divulgação/Vaticano

Leão pertence à Ordem Agostiniana

Novo papa pertence à Ordem Agostiniana, que também é chamada de Ordem de Santo Agostinho ou Frades Agostinianos. Ordem foi fundada no século 4º, no norte da África. Em 1.244, o papa Inocêncio 4º unificou diversos grupos que seguiam a mesma vertente, surgindo a Ordem de Santo Agostinho, como conhecemos hoje.

Os agostinianos acreditam que viver em comunidade é essencial para seguir o Evangelho. Eles compartilham não apenas bens materiais, mas também a fé, os estudos e a oração. Essa convivência é vista como um caminho concreto para Deus.

Busca por Deus é interior, porque para os agostinianos ele habita em cada ser humano. A oração, a meditação e o autoconhecimento são meios para encontrar essa presença divina. O lema "conhece-te, aceita-te, supera-te" expressa essa jornada espiritual.

Inspirada pelos ensinamentos de santo Agostinho, essa ordem também é conhecida pelas reflexões sobre o cristianismo. Seus pensamentos tiveram grande contribuição para a filosofia e a teologia católica.