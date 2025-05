Inglês faz buraco em praia do Rio, fica preso e é salvo: 'Medo de morrer'

Um turista da Inglaterra foi resgatado após ficar preso em um buraco que ele mesmo cavou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Jensen wjj Sturgeon, 22 anos, ficou preso por cerca de três horas. Imagens gravadas por pessoas que estavam na praia mostram a saga do resgate. Um grupo de banhistas aparece nas cenas, em torno do buraco, tentando ajudá-lo. Caso aconteceu em 26 de abril, mas viralizou ontem nas redes sociais.

Ele e mais três amigos teriam feito a abertura de cerca de 1,5 metros na areia com uma pá. O roteirista Alan Smith, que gravou e acompanhou a situação, disse que o jovem pulou no buraco após a escavação, fazendo a areia desabar. "Foi uma coisa muito inusitada. A princípio eu não sabia se aquilo era uma brincadeira, até porque é uma coisa muito atípica de acontecer", contou.

Jansen disse ao UOL que era seu aniversário e ele "só queria cavar um buraco enorme". "Fiz 22 anos preso naquele buraco", contou, rindo. "Mas, sinceramente, pensei que fosse morrer."

Fomos ao Brasil para a minha viagem de aniversário e passamos 11 dias lá. Tenho sorte de estar vivo depois de tudo o que aconteceu, e sou grato a todos que realmente me ajudaram a sair dessa situação

Jensen wjj Sturgeon, em entrevista ao UOL

Turista inglês ficou preso em buraco na praia de Copacabana Imagem: Arquivo pessoal/Cedido ao UOL

Banhistas usaram pás e cordas para salvá-lo. Alguns dos brasileiros conversaram com Jensen e deram cerveja para ele. Alan relata que percebeu o desespero do turista conforme o tempo ia passando, e disse ter ficado preocupado com a possibilidade da água do mar invadir o buraco. Bombeiros guarda-vidas foram acionados e cercaram a área. Nas imagens, é possível ver uma placa sinalizando ''alto risco''.

O jovem saiu da cova após ser puxado por cordas e os brasileiros que estavam em volta o aplaudiram. Em seguida, ele agradeceu a todos pela ajuda. ''Ele nunca mais vai esquecer essa experiência. Será que vale a pena mesmo fazer essas coisas?'', disse Alan.