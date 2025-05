Trump cobra apoio de Republicanos a projeto tributário e critica divergências no partido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu unidade do Partido Republicano em torno de seu "único, grande e belo projeto de lei", que propõe reduzir a carga tributária do país. Segundo ele, a proposta "não só reduz os impostos para todos os americanos, como também expulsará milhões de imigrantes ilegais do Medicaid para protegê-lo para aqueles que realmente precisam".

Em postagem na rede Truth Social, o republicano argumenta que, sem a aprovação do projeto, os Estados Unidos sofrerão "enormemente", com aumento de até "65%" nos impostos. Ele afirma que a culpa será atribuída aos democratas, mas alerta: "isso não ajuda nossos eleitores". Na publicação, Trump responsabilizou o ex-presidente Joe Biden situação fiscal do país. "É hora de consertar a bagunça que Biden e os democratas nos deixaram", escreveu.

O líder também criticou dissidências internas no partido, dizendo que "não precisamos de 'estrelas' no Partido Republicano".

E completou com um apelo direto: "parem de falar e façam acontecer".

A sigla de Trump tem enfrentado divergências quanto à aprovação do projeto de lei do presidente.

No início da semana, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson (R), teve que lidar com a crescente desconfiança entre membros de seu próprio partido, após alguns republicanos afirmarem que não sabem se podem confiar na palavra do líder.

Sem apoio democrata, Johnson enfrentará o desafio de conquistar o aval de seus colegas, mesmo diante da possibilidade de que senadores republicanos promovam mudanças significativas no texto.