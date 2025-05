Touro fura cerca com chifre e persegue público em rodeio em GO; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um touro escapou do curral e avançou contra espectadores de um rodeio em São João D'Aliança (GO), a 350 km de Goiânia.

O que aconteceu

Vídeos gravaram o desespero da multidão. Nas imagens, é possível ver que o animal passa mais de um minuto solto, correndo atrás dos espectadores. Algumas pessoas pulam para dentro de barracas de bebida e outras se penduram nas grades para fugir dele. O caso aconteceu na noite da sexta-feira.

Animal conseguiu abrir grade de proteção após prender chifre em um pino do curral. Ele foi guiado de volta ao local de onde fugiu por funcionários.

Ninguém ficou ferido, informou a organização do evento. Segundo o Rodeio São João d'Aliança, bombeiros e salva-vidas do evento "agiram de forma rápida e eficiente" e controlaram a situação.

Programação do rodeio seguiu normalmente. As festas aconteceram até o domingo, com shows e montarias. O rodeio da cidade de 14 mil habitantes é realizado há 15 anos.