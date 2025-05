Técnico de enfermagem suspeito de estuprar paciente é preso no Rio

Um técnico de enfermagem suspeito de estuprar uma paciente do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona norte do Rio, foi preso ontem. Segundo a vítima, o homem teria ejaculado em sua boca e ameaçado injetar um líquido em seu corpo se ela o denunciasse.

O que aconteceu

Vítima relatou toques em partes íntimas por técnico de enfermagem. O abuso aconteceu durante o que deveria ser um procedimento de higiene, entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira.

Agressor voltou ao leito durante a madrugada. Ele ameaçou injetar um líquido no corpo da paciente se ela denunciasse. Na sequência, o homem colocou o pênis na boca dela e ejaculou. Ele teria usado um biombo para não ser visto por outras pessoas que estavam na enfermaria.

Mesmo diante da ameaça, a paciente contou o ocorrido ao chefe de enfermagem. A denúncia foi levada à administração do hospital, que reportou à polícia.

Perícia detecta material biológico e suspeito é preso

Técnico de enfermagem foi levado para a 22ª DP (Penha) e preso em flagrante. Ele responderá por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil fluminense confirmou ao UOL que a perícia detectou a presença de material biológico do agressor na vítima. Mesmo assim, ele nega ter cometido o crime.

Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que "todas as medidas cabíveis foram adotadas". Entre elas, citou que "a Fundação Saúde já determinou à empresa terceirizada o desligamento imediato do funcionário", e que "uma equipe multidisciplinar foi designada para prestar apoio e acompanhamento psicológico à paciente e à família".