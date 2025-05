Taxa de desemprego no 1º trimestre foi de 5,7% para homens e 8,7% para mulheres, diz IBGE

O desemprego entre as mulheres permanecia consideravelmente mais elevado do que entre os homens no País no primeiro trimestre de 2025, mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego foi de 5,7% para os homens no primeiro trimestre, ante um resultado de 8,7% para as mulheres. Na média nacional, a taxa de desocupação foi de 7% no período.

Por cor ou raça, a taxa de desemprego ficou abaixo da média nacional para os brancos, em 5,6%, muito aquém do resultado para os pretos (8,4%) e pardos (8%).

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto foi de 11,4%, quase o triplo do resultado para as pessoas com nível superior completo, cuja taxa foi de 3,9%.

Taxa de subutilização

No primeiro trimestre de 2025, a taxa composta de subutilização da força de trabalho foi mais elevada nos estados do Piauí (34%), Bahia (27,5%) e Alagoas (27,5%).

Os menores resultados ocorreram em Santa Catarina (5,3%), Espírito Santo (7,9%) e Mato Grosso (8,1%). Na média nacional, a taxa de subutilização foi de 15,9% no primeiro trimestre de 2025.