Se sente uma fraude? Entenda o que pode levar à síndrome do impostor

Achar que chegou em determinado cargo por obra do acaso, não acreditar no lado profissional e se autossabotar em diversas situações. Esses são alguns dos sintomas da síndrome do impostor, que pode ter uma origem multifatorial, relacionada com frustrações ao longo da vida, situações estressantes e até humilhações no passado.

A pessoa não se sente pertencente, reconhecida e merecedora daquilo que desempenha na vida. Natalia Pavani, psicóloga do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

A especialista explica que a pessoa tem muita dificuldade em lidar com conquistas e há uma cobrança excessiva por desempenhar um trabalho excelente e sem falhas. No entanto, quando ocorrem erros, a pressão e a autocrítica surgem de forma exacerbada. "Errar é importante para o nosso desenvolvimento, mas é um processo de aceitação muito difícil para quem sofre com a síndrome", afirma a psicóloga.

De acordo com Stanley Rodrigues, neuropsicólogo pelo Hospital Albert Einstein, o problema começa a afetar outras partes da vida do indivíduo, podendo provocar em algumas situações casos de burnout, mudanças no comportamento e relações no dia a dia. Além disso, pode gerar uma crença limitante, em que a pessoa sempre acha que é uma fraude, que não tem competência ou que alguém é melhor para determinada demanda de trabalho.

Autossabotagem

Um dos sinais mais frequentes para quem sofre com a síndrome do impostor é a autossabotagem. Normalmente a pessoa adia ou até recusa promoções no trabalho, pelo simples fato de não acreditar que vai dar conta de determinado cargo ou função.

Mas não pense que a procrastinação ou autossabotagem sozinhas são necessariamente a síndrome. Muitas vezes, elas estão presentes no transtorno, mas também podem ocorrer em situações isoladas e nem por isso você sofre com o problema.

O que deve ser levado em consideração é se episódios como recusar certas promoções, reuniões, tarefas e outras atividades são adiados com frequência. E se o indivíduo não reconhece conquistas adquiridas ao longo da vida por mérito próprio, seja no lado pessoal ou profissional. Esses são alguns dos sinais de alerta para procurar um tratamento ou se abrir com alguém de confiança.

Sintomas mais frequentes da síndrome do impostor

Não sentir que pertence a um lugar, trabalho ou relacionamento;

Desmerecer suas conquistas e achar que foi sorte;

Fugir de situações em que acha que não domina;

Procrastinação constante;

Não saber lidar com erros e frustrações;

Perda da funcionalidade em atividades cotidianas.

Afetando as relações afetivas

O problema pode ir além do profissional e atingir as pessoas em relações como namoro, casamentos e até amizades.

Por ter uma crença limitante e para evitar algumas frustrações, a pessoa com síndrome do impostor muitas vezes termina relações por achar que é inferior ao parceiro (a), que determinado indivíduo se apaixonou ou está com ela por estar ou que pode ser um "passa tempo" e nunca pelas suas qualidades.

Existe pessoas que pedem até divórcio por causa disso. Geralmente a pessoa tem uma autoestima muito baixa e sofre com isso. Ela não consegue enxergar que há qualidades reais nelas e por isso rompes laços. Natalia Pavani, psicóloga

Tem tratamento?

Quando a situação foge do controle, é necessário procurar ajuda profissional. Normalmente o tratamento é feito com psicoterapia.

Verifique se situações de autossabotagem ocorrem com frequência e se isso te atrapalha no dia a dia. Caso não queira procurar um psicológico ou psiquiatra, tente se abrir com alguém de confiança para ver se o problema é só impressão ou se realmente merece um olhar mais crítico e investigação.

*Com informações de reportagem publicada em 25/06/2020