Santa Catarina emite alerta máximo para avicultura após foco de gripe aviária no RS

Santa Catarina emitiu nesta sexta-feira, 16, um alerta máximo para a avicultura comercial após a confirmação de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Em nota técnica, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC (Cidasc) reforçou a proibição da criação de aves ao ar livre em estabelecimentos registrados, a fim de proteger os plantéis e prevenir a entrada do vírus no Estado.

Destacando que o Estado é o segundo maior exportador de carne de frango do Brasil, a Secretaria da Agricultura e Pecuária afirmou que, junto à Cidasc, intensifica as ações de combate ao vírus.

As medidas incluem análise da movimentação animal e produtos de origem animal oriundos da região do foco, direcionamento da atividade de vigilância ativa em propriedades que receberam animais da região nos últimos 30 dias e orientação aos Postos de Fiscalização Agropecuária da divisa sul para intensificar a inspeção documental e física de todas as cargas de aves e ovos férteis provenientes do Rio Grande do Sul.

Entre outras orientações, as autoridades pediram que produtores proíbam visitas de pessoas externas às granjas e evitem manipular aves mortas ou doentes.