Sabrina revela que sofreu dois abortos em um ano: o que pode causar isso?

Sabrina Sato, 44, revelou ter passado por duas perdas gestacionais no ano passado. Apesar de ter tornado pública apenas uma das gestações interrompidas, a apresentadora contou ter passado por mais de um episódio.

O que pode causar o aborto?

A definição de aborto é a interrupção da gestação até a 22ª semana. "Se a gestação se interrompe por qualquer motivo, seja espontâneo ou intencional, até as 22 semanas, é chamado de aborto", explica o obstetra Ricardo Porto Tedesco, a VivaBem.

Existem dois tipos de abortos: precoce (até a 12ª semana) e tardio (da 13ª à 22ª semana). Este primeiro foi o caso de Sato, que ainda disse ter passado por dois processos de curetagem, um procedimento invasivo, em que se realiza uma raspagem da cavidade uterina para a remoção de quaisquer resíduos intrauterinos.

As causas podem variar. Tedesco explica que é comum que haja abortamentos por causas genéticas, hormonais —relacionadas principalmente à progesterona—, imunológicas e alterações anatômicas do útero. Outros fatores podem ser associados a diabetes ou alterações da tireoide.

Um dos fatores de risco são os extremos da idade da mulher —adolescentes e mulheres mais velhas têm mais risco. "A mulher já nasce com determinado número de óvulos e não renova esses óvulos ao longo da vida. Eles sofrem com o processo de envelhecimento biológico. E aí, quanto mais envelhecido for esse óvulo, maior é o risco de abortamento."

Uma gestante de 44 anos tem mais risco de ter a sua gestação interrompida por um abortamento do que uma mulher com menos idade. A incidência de aborto aumenta na medida em que a idade aumenta, principalmente depois dos 35 anos.

Ricardo Porto Tedesco, membro da Comissão Nacional Especializada em Assistência ao Abortamento, Parto e Puerpério, da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia)

Outros fatores de risco associados a abortamentos são:

Doença associada ou doença crônica;

Abortamento anterior;

Hábitos de vida -- tabagismo, consumo de bebida alcoólica ou de substâncias ilícitas;

Obesidade.

Casos de aborto até a 20ª semana podem acontecer em 10% a 15% das gestantes. Os números são da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Em mulheres com idades entre 40 e 44 anos, o risco é de 33%. Abortos anteriores também são fatores de risco para um novo aborto.

Após duas ou mais perdas, é preciso investigar possíveis causas, diz Tedesco. "Duas perdas já saem da normalidade."

A recomendação de tempo de espera para uma nova gravidez após um aborto varia em função de dois fatores. "O primeiro é quanto tempo a mulher ficou grávida. Em uma perda muito inicial, de 4 semanas ou 5 semanas, o corpo não mudou praticamente nada e a mulher está apta a entrar em outra gestação no próximo ciclo. Já se perdeu com 18 semanas, por exemplo, precisa de mais tempo para se restabelecer." Outro fator é a idade: em casos de mulheres mais velhas, esperar muito tempo é pior do que engravidar mais rapidamente —o efeito da idade é pior do que o efeito da proximidade de uma gestação para outra.

Relembre o caso

A apresentadora contou que enfrentou duas perdas gestacionais no ano passado. Sabrina afirmou que o público só tomou conhecimento de apenas uma delas. "No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes. Passei por dois processos de internação e duas curetagens", disse em entrevista à Glamour.

Sabrina também destacou que, apesar da dor, buscou seguir com sua rotina profissional. "Vivi o luto trabalhando", disse ela à publicação.

Mãe de Zoe, de 5 anos, Sabrina Sato pensa em aumentar a família. No entanto, a apresentadora e o marido, o ator Nicolas Prattes, agora preferem lidar com o assunto sem criar grandes expectativas. "Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo. Chega uma hora que ninguém quer mais falar sobre isso, nem a Zoe queria falar mais sobre irmãozinho", afirmou.