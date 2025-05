Russos e ucranianos se reúnem na Turquia para primeira negociação em 3 anos

Por Tom Balmforth e Can Sezer e Humeyra Pamuk

ISTAMBUL (Reuters) - Negociadores russos e ucranianos se reuniram em Istambul nesta sexta-feira em suas primeiras conversas de paz diretas em mais de três anos, sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A televisão ao vivo mostrou o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, dirigindo-se aos negociadores russos e ucranianos no luxuoso Palácio Dolmabahce, no Bósforo. Metade da delegação ucraniana usava uniformes militares camuflados, sentados em uma mesa de frente para seus pares russos, que estavam de terno.

Fidan disse que é fundamental alcançar um cessar-fogo o mais rápido possível. Ele afirmou que estava feliz em ver a vontade de ambos os lados de abrir uma nova janela de oportunidade para a paz, e que é importante que as conversações de Istambul formem a base para uma reunião entre os líderes dos dois países.

"Há dois caminhos à nossa frente: um deles nos levará a um processo que conduzirá à paz, enquanto o outro levará a mais destruição e morte. Os lados decidirão por si mesmos, com sua própria vontade, qual caminho escolherão", declarou Fidan.

Os lados em conflito não se reuniam pessoalmente desde março de 2022, um mês após a invasão da Rússia.

As expectativas de um grande avanço, já baixas, foram reduzidas ainda mais na quinta-feira, quando Trump, encerrando uma viagem pelo Oriente Médio, disse que não haveria movimento sem uma reunião entre ele e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O chefe da delegação ucraniana, definindo as prioridades de Kiev, disse que a paz só seria possível se a Rússia concordasse com um cessar-fogo de 30 dias, com o retorno das crianças ucranianas sequestradas e com a troca de todos os prisioneiros de guerra.

A Rússia afirma que quer acabar com a guerra por meios diplomáticos e está pronta para discutir um cessar-fogo. Mas levantou uma lista de perguntas e preocupações, dizendo que a Ucrânia poderia usar uma pausa para descansar suas forças, mobilizar tropas extras e adquirir mais armas ocidentais.

A Ucrânia e seus aliados acusam Putin de protelar e dizem que ele não está levando a sério o desejo de paz.

PUTIN SE MANTÉM DISTANTE

Foi Putin quem propôs as negociações diretas na Turquia, mas ele recusou o desafio do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, de encontrá-lo pessoalmente, enviando uma equipe de autoridades de nível médio. A Ucrânia respondeu nomeando negociadores de nível semelhante.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o enviado de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, também estiveram em Istambul, onde uma série de contatos diplomáticos separados ocorreu no início da sexta-feira.

Rubio disse a repórteres na noite de quinta-feira que, com base no nível das equipes de negociação, um grande avanço é improvável.

"Espero estar errado, espero estar 100% errado, espero que amanhã as notícias digam que eles concordaram com um cessar-fogo, que concordaram em entrar em negociações sérias, mas estou apenas fazendo minha avaliação, honestamente", disse ele.