Rússia e Ucrânia se reúnem pela primeira vez em 3 anos

Negociadores russos e ucranianos se reuniram hoje, em Istambul, na Turquia, pela primeira vez desde 2022 para discutir uma trégua no conflito entre os dois países.

As conversas, porém, foram esvaziadas pela ausência de Vladimir Putin, que sugeriu a reunião, mas rejeitou o desafio proposto por Zelensky de participar pessoalmente.

Zelensky chegou a ir até a cidade para o encontro agendado inicialmente para ontem, mas voltou para a Ucrânia após a confirmação da ausência de Putin.

Imagens da TV estatal turca mostram os integrantes da delegação ucraniana em uniforme militar e os russos, de terno.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, está na cidade, mas não participa da reunião. Ontem, ele afirmou não esperar um grande avanço.

"Espero estar 100% errado, espero que amanhã as notícias digam que eles concordaram com um cessar-fogo, que concordaram em entrar em negociações sérias, mas estou apenas fazendo minha avaliação, honestamente."

Israel ataca Gaza por ar, mar e terra

Israel começou hoje uma grande ofensiva por terra, ar e mar no norte da Faixa de Gaza.

Segundo a Defesa Civil do território palestino, mais de 120 pessoas foram mortas nas primeiras 12 horas do dia, o que eleva o número de fatalidades em três dias para mais de 300.

A escalada da violência israelense contra os palestinos ocorre em meio ao aumento de relatos de fome generalizada entre a população local, que vive sob constantes bombardeios e não recebe ajuda humanitária internacional desde 18 de março, quando Israel abandonou o acordo de cessar-fogo assinado em janeiro.

"O bloqueio israelense foi além de uma tática militar para se tornar uma ferramenta de extermínio", disse ontem, em comunicado, Federico Borello, diretor interino da Human Rights Watch.

Hoje, em Abu Dhabi, Donald Trump disse acompanhar a situação. "Estamos de olho em Gaza. E vamos resolver isso. Muitas pessoas estão passando fome", afirmou, sem dar detalhes de como o problema seria enfrentado.

Israel, que proíbe a entrada de jornalistas estrangeiros na região, diz que sempre tenta limitar as vítimas civis e acusa o Hamas de usar a população local como escudo humano.

Caravana chega a La Paz por candidatura de Morales

Uma caravana de apoiadores de Evo Morales chegou hoje a La Paz, onde os aliados do ex-presidente dizem que ele formalizará nesta sexta sua candidatura à eleição presidencial de agosto.

O ex-presidente conta com a pressão popular para derrubar uma decisão do Tribunal Constitucional que o impede de concorrer ao quarto mandato - embora o texto da Constituição só fale em impedimento da reeleição para além de um segundo mandato "de maneira contínua", o que não é o caso, já que Morales não é presidente.

O ministro de Governo, Eduardo del Castillo, afirmou que, se Morales chegar à capital, será detido.

Há uma ordem de prisão contra o líder indígena pela acusação de ter mantido relações sexuais com uma menor durante seu último governo (2015-2019).

Ainda ontem, o MAS, ex-partido de Morales, lançou a candidatura à reeleição do atual presidente, Luis Arce, apesar de ele ter anunciado sua retirada da campanha presidencial no começo da semana.

Três países europeus vão às urnas

Portugal, Polônia e Romênia vão às urnas neste fim de semana em disputas que colocam candidatos de centro ou centro-direita contra representantes da ascendente extrema-direita na Europa.

Em Portugal, o favorito é o atual primeiro-ministro conservador, Luís Montenegro, que perdeu um voto de confiança no Parlamento em março, mas deve manter o poder.

A expectativa é sobre um eventual crescimento do Chega, partido de extrema-direita e anti-imigração que obteve quase 20% dos votos na última eleição, mas, desde então, enfrenta uma série de escândalos.

Na Polônia, o candidato de centro Rafal Trzaskowski, do partido do primeiro-ministro, Donald Tusk, lidera as pesquisas de intenção de voto para presidente com alguma margem.

A principal dúvida é sobre quem também chegará ao segundo turno: Karol Nawrocki, de direita, ou Slawomir Mentzen, da extrema-direita.

Na Romênia, o candidato da direita radical George Simion lidera as pesquisas para o segundo turno de domingo, mas o moderado prefeito de Bucareste, Nicusor Dan, vem diminuindo a diferença nos últimos dias.

Primeira terapia com edição de genes personalizada

Cientistas nos EUA realizaram o primeiro tratamento personalizado por meio de edição genética em um bebê que nasceu com uma doença rara, que mata metade dos afetados no começo da infância.

O avanço abre caminho para o uso da modificação individual do DNA para tratar uma variedade de doenças.

O bebê, KJ, nasceu com deficiência de CPS1, uma doença que leva ao acúmulo de amônia no organismo.

Os cientistas identificaram a mutação genética responsável e desenvolveram o tratamento com o uso da terapia Crispr de edição de bases, que permite a troca da letra causadora da doença na sequência do DNA.

O processo todo, incluindo o teste de segurança em ratos e macacos, levou sete meses. KJ recebeu duas doses injetáveis e mostrou progressos em sete semanas.

"Esperamos que outros pesquisadores repliquem o método para muitas doenças raras e ofereçam a muitos pacientes uma chance de levar uma vida saudável", disse Kiran Musunuru, coautor do artigo publicado no "The New England Journal of Medicine".