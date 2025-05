Rússia diz estar satisfeita com negociação sobre Ucrânia em Istambul e pronta para seguir conversando

ISTAMBUL (Reuters) - Vladimir Medinsky, chefe da delegação russa nas negociações de paz com a Ucrânia em Istambul, disse na sexta-feira, após as conversas, que Moscou estava satisfeita com os resultados e pronta para continuar conversando com Kiev.

Medinsky afirmou que Rússia e Ucrânia concordaram em trocar 1.000 prisioneiros de guerra nos próximos dias.

Negociadores russos e ucranianos estiveram em Istambul na sexta-feira para suas primeiras conversas de paz diretas em mais de três anos, sob pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)