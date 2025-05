Procurador do TPI está de licença em meio a investigação de conduta sexual imprópria, dizem fontes do tribunal

Por Stephanie van den Berg e Anthony Deutsch

HAIA (Reuters) - O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, se afastou temporariamente do cargo à medida que se aproxima o fim de uma investigação realizada por investigadores das Nações Unidas sobre uma suposta conduta sexual imprópria por parte dele, disseram fontes do tribunal à Reuters na sexta-feira.

O gabinete do procurador não estava imediatamente disponível para comentários.

Khan nega as alegações de má conduta que foram relatadas ao corpo administrativo do tribunal em outubro do ano passado.

Quando as alegações contra Khan surgiram, várias ONGs e membros da equipe do TPI pediram que o procurador se afastasse temporariamente enquanto durasse a investigação, mas ele permaneceu no cargo.

Fontes, que falaram sob condição de anonimato para discutir um assunto delicado, disseram à Reuters que Khan conversou com investigadores da ONU na semana passada, no que se acredita ter sido interrogatório final da investigação externa sobre as alegações.

Não está claro quando a investigação será concluída e também qual será o resultado e o que isso significaria.

Uma fonte do gabinete do procurador disse que não estava claro quem assumiria as tarefas de Khan, que foi alvo de sanções dos Estados Unidos sob a administração do presidente Donald Trump e tem investigações de crimes de guerra de alto nível em andamento no conflito Israel-Hamas e na guerra da Rússia na Ucrânia.