SP vai ter gangorra nas temperaturas; veja previsão para todos os estados

Os próximos dias serão marcados por grandes oscilações nos termômetros em boa parte do país, segundo previsão da MetSul Meteorologia.

Maior parte do Sudeste deve ter tempo seco

Em São Paulo, a previsão indica "veranico". O evento acontece geralmente entre maio e agosto e é definido, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por uma sequência de dias sem chuva, com pouco vento e temperaturas acima da média. Na capital paulista, a máxima deve subir pouco a pouco, atingindo os 27ºC na terça, com mínima de 16ºC.

O frio deve se intensificar somente no final da semana que vem —na sexta, as temperaturas variam entre 12ºC e 16ºC.

Não deve chover no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Na capital fluminense, o começo da semana deve ser quente, com máxima de 29ºC na terça e mínima de 21ºC. Na capital mineira, os termômetros não terão grandes alterações, com mínimas entre 13ºC e 15ºC e máximas entre 24ºC e 26ºC até pelo menos a próxima quinta.

Vitória é a única capital da região com previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 20ºC e 27ºC ao longo dos próximos dias.

Como fica a previsão no Sul

Uma massa de ar irá esquentar as capitais do Sul nos próximos dias. As temperaturas ficarão acima do esperado para maio, especialmente durante a tarde. Segundo a MetSul, o Rio Grande do Sul será o estado mais impactado.

Porto Alegre deve registrar as maiores temperaturas. Os termômetros irão subir gradativamente entre hoje e domingo, dia em que a mínima deve ser de 19ºC e a máxima de 28ºC. Também há previsão de chuva moderada de domingo até quarta-feira.

Na semana que vem, no entanto, a previsão é de que a temperatura despenque. A quinta-feira deve ser o dia mais gelado na capital gaúcha, com mínima de 10ºC e máxima de 14ºC.

Curitiba deve registrar as menores temperaturas do Sul. Com máxima atingindo os 27ºC na terça, a cidade terá uma forte queda nos dias seguintes. Na sexta, por exemplo, a mínima prevista é de 8ºC, com máxima de apenas 15ºC. Com tempo instável, a capital paranaense terá dias nublados com possíveis pancadas de chuva durante toda a semana.

As mudanças não devem ser tão bruscas em Florianópolis. Na capital catarinense, as temperaturas devem ficar entre 18ºC e 28ºC até a próxima quinta, quando o frio se intensifica e derruba a mínima para 14ºC. A previsão indica chuva todos os dias, com possíveis pancadas mais fortes na segunda.

Calor intenso no Centro-Oeste

Em Goiânia, as mínimas não terão grandes alterações, ficando entre 16ºC e 18ºC. De amanhã a quarta, a máxima será de 30ºC e, no final da semana, deve esquentar ainda mais: 32ºC e 33ºC na quinta e na sexta, respectivamente, sem previsão de chuva.

Campo Grande terá uma semana quente pela frente. A capital terá pelo menos três dias consecutivos em que a máxima atingirá os 33ºC —de segunda a quarta-feira. Com mínimas entre 21ºC e 22ºC, a cidade terá tempo seco e os termômetros ficarão perto dos 30ºC de máxima prevista até o final da semana que vem.

Cuiabá terá o calor mais intenso da região. As temperaturas subirão gradativamente no início da semana e devem atingir os 36ºC na quinta. Ao longo de toda a semana, a previsão indica ausência de chuvas, com mínimas entre 21ºC e 23ºC.

Já Brasília deve ter temperaturas mais amenas. As mínimas ficarão entre 15ºC e 16ºC, enquanto as máximas oscilam entre 24ºC e 28ºC até a metade da próxima semana.

Muita chuva é esperada no Nordeste

Maceió terá temperaturas amenas, com chuva todos os dias. A capital alagoana terá temperaturas entre 24ºC e 28ºC e alto volume de precipitação. Em Salvador, também deve chover todos os dias ao longo da próxima semana, com temperaturas entre 25ºC e 27ºC. Em Fortaleza, a mínima é semelhante, porém com máxima aumentando aos poucos e chegando aos 30ºC na quarta.

Condições parecidas estão previstas para São Luís. A previsão é de chuva todos os dias e temperaturas entre 25ºC e 29ºC. Em João Pessoa, chuva também de forma constante e termômetros entre 25ºC e 28ºC. Em Recife, a chuva que já causou alagamentos e mortes, deve persistir nos próximos dias. A capital pernambucana deve ter temperaturas entre 21ºC e 29ºC.

Em Natal, a previsão indica chuva diária, com mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 29ºC e 30ºC. Em Aracaju, condições semelhantes são esperadas: chuva todos os dias, mínima constante de 25ºC e máxima entre 27ºC e 28ºC.

Teresina também terá tempo chuvoso. Apesar de ter mínima prevista parecida com as demais capitais nordestinas, Teresina terá máximas muito mais altas: na quarta, por exemplo, o calor deve ser de 37ºC. Na capital, todos os dias terão máximas acima dos 30ºC.

Norte terá chuva e calor

Em Rio Branco, deve chover todos os dias, com mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. Em Macapá, a amplitude deve ser menor, com termômetros entre 24ºC e 28ºC ao longo da próxima semana, também com chuva diária. Em Manaus, a mínima será de 22ºC e as máximas devem ficar entre 30ºC e 31ºC.

Belém terá mínimas entre 22ºC e 23ºC e máxima ultrapassando os 30ºC todos os dias da semana que vem. Em Porto Velho, mínima também de 22ºC, mas com calor mais intenso: 34ºC previstos para todos os dias, com uma queda somente na terça, quando a máxima deve ser de 32ºC. Em Boa Vista, mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 25ºC e 30ºC. Nas três cidades, deve chover diariamente, segundo a MetSul.

Em Palmas, não deve chover até pelo menos o final da próxima semana. A capital deve manter as mínimas entre 22ºC e 24ºC, enquanto as máximas devem oscilar entre 31ºC e 33ºC.