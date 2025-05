Premiê polonês atribui a 'hackers russos' ciberataque contra sites de seu partido

O primeiro-ministro polonês acusou "hackers russos" de serem responsáveis por ataques cibernéticos contra sites de seu partido pró-europeu nesta sexta-feira (16), a dois dias do primeiro turno das eleições presidenciais.

O candidato do partido governante Coalizão Cívica (PO), o prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, lidera as pesquisas de opinião antes do primeiro turno das eleições de domingo.

O gabinete do primeiro-ministro havia anunciado na primeira hora da tarde que um "ataque de negação de serviço por saturação" teve como alvos sites do partido desde as 4h00 de Brasília.

"Um grupo de hackers russos que opera no Telegram atacou sites da Coalizão Cívica", escreveu o primeiro-ministro Donald Tusk na rede social X, acrescentando que "o ataque continua".

Segundo a administração do chefe de governo, trata-se do site principal do PO e de outro dedicado a arrecadações de fundos para a campanha, os quais foram "temporariamente desativados".

De acordo com o primeiro-ministro, os sites de seus aliados de governo, Lewica e Partido Popular da Polônia (PSL), também foram alvos do mesmo ataque.

O Instituto Polonês de Pesquisa especializado em segurança cibernética (NASK) reportou, na quinta-feira, tentativas de interferência na campanha eleitoral mediante mensagens "coerentes com a linha de propaganda" russa.

Campanhas anônimas de apoio a Rafal Trzaskowski nas redes sociais, desacreditando seus dois principais rivais, também são objeto de uma investigação por parte dos serviços de inteligência.

O candidato pró-europeu nega qualquer vínculo com estas campanhas.

Treze candidatos de todo o espectro político disputam a Presidência deste país de 38 milhões de habitantes, membro da UE e da Otan.

Trzaskowski conta com cerca de 30% das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas.

O historiador nacionalista Karol Nawrocki, apoiado pelo principal partido de oposição da direita, Lei e Justiça (Pis), se encontra em segundo lugar, com aproximadamente 25%.

