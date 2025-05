Petróleo sobe incentivado por otimismo sobre demanda futura

As cotações internacionais do petróleo ganharam terreno nesta sexta-feira (16), incentivadas por um otimismo renovado de que a flexibilização da guerra comercial entre China e Estados Unidos pode ter um impacto positivo na demanda pela commodity.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em julho subiu 1,36%, para 65,41 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em junho, avançou 1,41%, para 62,49 dólares.

As cotações do petróleo se beneficiaram "do relaxamento do conflito comercial entre Estados Unidos e China", disse em nota Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

Os anúncios de uma suspensão da maior parte das tarifas aduaneiras que ambos os países se impuseram mutuamente despertou otimismo entre os operadores.

Como parte do acordo, os Estados Unidos concordaram em reduzir suas tarifas sobre os produtos chineses para 30%, enquanto a China reduziu suas sobretaxas aos produtos americanos para 10%.

