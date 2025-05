Petrobras prevê aporte de R$557 mi em parada de refinaria no RS

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai aportar R$557 milhões em parada programada de manutenção na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas (RS), que ocorrerá a partir de domingo até o início de agosto, informou a companhia em nota nesta sexta-feira.

A parada, que deve mobilizar cerca de 2,9 mil trabalhadores no pico das atividades, tem como objetivo preservar a integridade dos equipamentos e a segurança das pessoas, aumentar a eficiência e rentabilidade no processo produtivo e implementar projetos, disse a Petrobras.

A Refap tem capacidade de processar 32 mil metros cúbicos de óleo por dia e seus principais produtos são diesel, gasolina, gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, dentre outros.

A Petrobras afirmou que a parada não afetará o abastecimento ao mercado.

"A Refap e a Petrobras fazem um detalhado planejamento para que sejam garantidos estoques prévios. Durante o período em que parte da produção estará reduzida, a companhia atuará de forma integrada com as áreas comercial e de logística, internalizando derivados de outras regiões, possibilitando o atendimento aos nossos clientes", disse em nota o gerente geral da Refap, Marcus Aurelius Valenti.

A refinaria atende a quase totalidade do mercado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, além de outros Estados por cabotagem.

(Por Marta Nogueira)