Partidos de Portugal encerram campanha eleitoral; governo estável é improvável

Por Sergio Goncalves e Catarina Demony

LISBOA (Reuters) - Os partidos políticos portugueses estavam encerrando suas campanhas nas ruas de Lisboa nesta sexta-feira, antes das eleições gerais de domingo -- a terceira votação antecipada do país em três anos -- que, segundo as pesquisas, provavelmente não resultará em um governo estável.

Os apoiadores dos três principais partidos se reuniriam na Baixa Chiado -- um dos bairros mais emblemáticos da capital -- para comícios separados, mas o líder do partido de extrema-direita Chega estará ausente.

André Ventura, de 42 anos, sofreu um espasmo no esôfago e foi levado às pressas para o hospital na quinta-feira, no segundo incidente dessa natureza nesta semana. Desde então, ele recebeu alta e disse que estava se sentindo melhor, mas não estaria presente no evento final de seu partido.

A corrida de domingo -- três anos antes do previsto -- foi convocada depois que o primeiro-ministro Luís Montenegro não conseguiu ganhar a confiança do Parlamento em março, em uma votação que ele mesmo propôs, após a oposição questionar sua integridade em relação aos negócios da consultoria de proteção de dados de sua família.

Montenegro negou qualquer irregularidade.

A última pesquisa de opinião pré-eleitoral realizada pela Universidade Católica de Lisboa, divulgada pela emissora RTP na noite de quinta-feira, mostrou pouca mudança em relação às pesquisas anteriores.

A previsão é de que a Aliança Democrática (AD), de centro-direita, obtenha o maior número de votos, mas não a maioria parlamentar. Esse seria um resultado semelhante ao da votação anterior, em março de 2024, embora com um leve impulso para a AD.

A pesquisa colocou a AD com 34%, acima dos 32% da mesma pesquisa de uma semana atrás e acima dos quase 29% obtidos na eleição do ano passado, que levou a um governo minoritário liderado pela AD.

O apoio ao seu rival, o Partido Socialista (PS), de centro-esquerda, caiu de 28% para 26%.

"Todos os indicadores apontam que estamos no caminho certo, mas nada é garantido", disse Montenegro, cercado por apoiadores animados que agitavam bandeiras e gritavam slogans políticos no último comício de campanha da AD na sexta-feira.

De acordo com a pesquisa de quinta-feira, o partido de extrema-direita e anti-imigração Chega, com o qual Montenegro se recusa a fazer um acordo, está em terceiro lugar nas pesquisas, com 19%, pouco mudando em relação ao resultado do ano passado.

O partido Iniciativa Liberal, com o qual o AD compartilha pontos de vista semelhantes em algumas questões econômicas, estava com 7% das pesquisas, um pouco melhor do que há um ano, mas não o suficiente para que uma possível aliança entre os dois alcance a maioria total.