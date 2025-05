Papa Leão 14 pede respeito aos imigrantes e contraria visão de Trump

O papa Leão 14 disse, em seu primeiro discurso para diplomatas mundiais, nesta sexta-feira, que a dignidade dos imigrantes tem que ser respeitada, possivelmente colocando-se em rota de colisão com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O papa, que nasceu em Chicago, nos EUA, mas viveu por muitos anos no Peru como missionário, afirmou que seu próprio histórico o fez se sentir compelido a pedir compaixão e solidariedade com aqueles que buscam uma vida melhor em outros países.

"Minha própria história é a de um cidadão, descendente de imigrantes, que, por sua vez, optou por emigrar", disse ele aos embaixadores no Vaticano.

"Todos nós, no decorrer de nossas vidas, podemos nos encontrar saudáveis ou doentes, empregados ou desempregados, vivendo em nossa terra natal ou em um país estrangeiro, mas nossa dignidade sempre permanece inalterada. É a dignidade de uma criatura desejada e amada por Deus", acrescentou.

Acredita-se que os ancestrais de Leão tenham vindo da República Dominicana ou do Haiti, dois países que compartilham uma ilha no Caribe, e sua família tem raízes na cultura crioula de Nova Orleans, no Estado de Louisiana, no sul dos EUA.

"Ninguém está isento de se esforçar para garantir o respeito pela dignidade de cada pessoa, especialmente as mais frágeis e vulneráveis, do nascituro ao idoso, do doente ao desempregado, cidadãos e imigrantes da mesma forma", declarou Leão, que foi eleito na semana passada para suceder o papa Francisco como chefe da Igreja Católica Romana, com 1,4 bilhão de seguidores.

Trump prometeu deportar milhões de imigrantes que estão nos EUA ilegalmente.

O papa Francisco, que faleceu no mês passado, teve um relacionamento muito conflituoso com Trump em relação à imigração, com Francisco uma vez chamando Trump de "não cristão" por causa de suas políticas antimigrantes e planos de construir um muro ao longo da fronteira sul.

Antes de se tornar papa, o cardeal Robert Prevost criticou indiretamente o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que havia afirmado — incorretamente, de acordo com Prevost — que a teologia católica pedia que as pessoas cuidassem de si mesmas antes de se voltarem para os outros.

Vance vai liderar uma delegação dos EUA na missa inaugural de Leão no domingo.

Valores da família

O Vaticano tem relações diplomáticas com cerca de 185 países e Leão teceu seu discurso em torno dos temas de paz, justiça e liberdade religiosa, pedindo o fim do comércio de armas e enfatizando a necessidade de diplomacia multilateral.

Ele indicou que continuará com a tradição de seus antecessores de viajar pelo mundo, dizendo que quer conhecer os países de origem dos embaixadores.

O papa Leão também usou seu discurso para reafirmar o ensinamento tradicional da Igreja de que o casamento heterossexual é a base da sociedade.

"É responsabilidade dos líderes governamentais trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isso pode ser alcançado acima de tudo investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher", disse ele.

Embora o papa Francisco também tenha dito que a Igreja não poderia aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, os conservadores acusavam o falecido pontífice argentino de semear confusão entre os fiéis por ser mais acolhedor do que seus antecessores em relação às pessoas LGBTQ e aprovar a bênção de indivíduos em relacionamentos estáveis entre pessoas do mesmo sexo.

Leão reafirmou a posição da Igreja contra o aborto, pediu a proteção da liberdade religiosa e disse que continuará a buscar o diálogo inter-religioso.

O papa condenou o que chamou de "ímpeto destrutivo de conquista", sem citar nenhum país específico. Mais tarde, ele mencionou o Oriente Médio e a Ucrânia, dizendo que eram dois dos lugares onde as pessoas estavam sofrendo "mais gravemente".

A Igreja, afirmou Leão, não hesitará em usar "uma linguagem contundente" quando necessário para falar a verdade aos poderosos do mundo.