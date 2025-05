ONS vê queda maior da carga de energia elétrica no Brasil em maio

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) espera uma queda de 1,6% da carga de energia no Brasil em maio, a 77.738 megawatts (MW), mais intensa do que a retração de 0,3% prevista há uma semana, segundo projeções publicadas nesta sexta-feira.

Em boletim, o ONS também reduziu as previsões de chuvas que devem chegar aos reservatórios das usinas hidrelétricas em maio para Sudeste/Centro-Oeste (84% da média histórica, ante 86% estimados na semana passada) e Sul (31% da média, ante 34%), enquanto promoveu elevações para o Nordeste (45%, ante 43%) e Norte (68%, ante 64%).

Para o nível de reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, principal região para armazenamento de energia do país, o ONS estima uma capacidade de 69,5% ao final de maio, um pouco abaixo dos 70,1% previstos na semana anterior.

(Por Letícia Fucuchima)