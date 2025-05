Novo Nordisk anuncia saída de CEO em meio a desafios

A Novo Nordisk anunciou nesta sexta-feira, 16, que o CEO, Lars Fruergaard Jorgensen, deixará o cargo, como parte de um acordo mútuo. Jorgensen liderou a farmacêutica dinamarquesa por oito anos e deixará suas funções depois de um período de transição para a nova liderança, que terá que lidar com recentes desafios do mercado e o declínio acentuado na valorização das ações da empresa nos últimos 12 meses.

Em nota, a Novo Nordisk afirmou que a busca pelo sucessor de Jorgensen está em andamento, e um anúncio será feito "em breve".

Além disso, o presidente da Fundação Novo Nordisk, Lars Rebien Sorensen, integrará o conselho da empresa, inicialmente como observador.

Após o anúncio, a ação da farmacêutica chegou a cair 1,83% em Copenhagen, enquanto o ADR a perder 3,94% no pré-mercado de Nova York, por volta das 10 horas (de Brasília).

A empresa desfrutou da vantagem de ser pioneira no crescente mercado de perda de peso, mas tem lutado para aumentar a capacidade de produção conforme tenta atender à crescente demanda. Isso levou à escassez de medicamentos e à restrição de lançamentos no mercado, enquanto a crescente concorrência da principal rival Eli Lilly e os resultados decepcionantes dos testes de sua próxima geração de medicamentos experimentais para obesidade afetaram duramente as ações. Os papéis desvalorizaram quase 60% desde o pico alcançado no ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires