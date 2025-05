'Leve e com tela confortável para os olhos': Kindle sai com 14% de desconto

Para os amantes de livros, este é um bom momento para adquirir o famoso leitor digital Kindle. As versões nas cores preta ou verde matchá (referência ao chá verde japonês) do modelo mais recente, lançado no final do ano passado, estão com 14% de desconto, saindo por R$ 512,05.

Também dá para aproveitar a promoção de três meses de teste do Kindle Unlimited, serviço de assinatura de livros digitais da Amazon, por R$ 1,99. Saiba mais detalhes a seguir.

Kindle 2024: o mais compacto e barato

É o modelo de entrada da linha, menor e mais barato que seu "irmão" Paperwhite — e que o Colorsoft e o Scribe, que ainda não chegaram ao Brasil. Entre as principais características do dispositivo, que recebeu upgrades no ano passado, estão:

Tela de 6 polegadas e peso de 158 gramas

Pode ser levado em pequenas bolsas e até em bolsos

Display 25% mais brilhante do que a geração anterior, chegando ao nível do Paperwhite

Leitura confortável, mesmo sob luz, reduzindo a fadiga ocular

Bateria que dura até dois meses

O que diz quem o comprou?

O produto atualmente registra mais de 6 mil avaliações e conta com média de avaliação 4,8, de um total de cinco estrelas.

Melhor aquisição do ano. O Kindle é prático, leve e comporta inúmeros e-books. A leitura é maravilhosa e a tela é muito confortável, feita para não prejudicar os olhos (mesmo lendo no total escuro, a experiência é ótima). Com relação à bateria, a primeira carga durou duas semanas, mas acredito que seja devido ao ritmo das minhas leituras (que estão sendo diárias).

Carolina Souza

Para quem nunca teve Kindle, eu recomendo esta versão, pois é mais barata que as outras e vai cumprir totalmente o principal papel do aparelho que é não agredir a vista (...). Como tive as duas versões, posso fazer uma comparação e dizer que acho a tela a mesma coisa que a do Paperwhite, então, se você tiver pouco dinheiro e quiser muito o aparelho, vai nesse aqui sem medo de ser feliz.

Kêmela Amorim

Kindle 2024 é vendido nas cores preta e verde Imagem: Reprodução/ Amazon

Pontos de atenção

A principal reclamação de leitores é sobre a lentidão do dispositivo durante a navegação pelos menus.

A única coisa que vai diferenciar ele positivamente de um tablet ou um celular é que a tela é adaptativa e não desgasta a sua visão, mas é só isso mesmo. (...) Extremamente lento durante a navegação, na qual é frame por frame nos menus, não possui botões de retorno ou um botão apenas que leve para o menu.

Erick Reis

Sistema bem lento. (...) Mas as dimensões são perfeitas para a leitura.

Gustavo Silva

Livros sem limites

A Amazon possui um serviço de assinatura de livros chamado Kindle Unlimited, que inclui mais de um milhão de títulos. Ele permite ler em diferentes dispositivos além do Kindle, como computador e smartphone, bastando apenas acessar baixar o aplicativo e acessar a sua conta.

Entre os títulos consagrados para ler à vontade, estão "Me Encontre no Lago", de Carley Fortune, e "Talvez A Sua Jornada Seja Só Sobre Você", de Iandê Albuquerque.

Com informações de matéria publicada em 16/10/2024.

