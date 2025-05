Negociação entre Rússia e Ucrânia termina sem avanço - Primeira conversa entre representantes dos dois países desde março de 2022 durou menos de duas horas. Encontro ocorreu sem presença de Putin e Zelenski.Representantes da Rússia e da Ucrânia finalizaram nesta quinta-feira (15/05) a primeira conversa oficial entre os dois países desde março de 2022, em uma reunião em Istambul, na Turquia, sem nenhum avanço sobre o fim da guerra.

O encontro durou menos de duas horas e não contou com a presença do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, nem do presidente russo, Vladimir Putin.

À agência de notícias AP, um representante do governo ucraniano acusou Moscou de fazer "exigências inaceitáveis" para provocar o fracasso das negociações.

A fonte não identificada disse que, como pré-condição para um cessar-fogo, a Rússia exigiu que a Ucrânia retirasse seus militares de grande parte do seu território, de uma forma que não havia sido previamente discutida.

Mais cedo, Zelenski disse em reunião com líderes europeus em Tirana, capital da Albânia, que a principal prioridade de Kiev era "um cessar-fogo completo, incondicional e honesto".

"Isso deve acontecer imediatamente para interromper a matança e criar uma base sólida para a diplomacia”, disse o presidente ucraniano em coletiva de imprensa. "E se os representantes russos em Istambul hoje não conseguirem sequer concordar com isso, com um cessar-fogo, então ficará 100% claro que Putin continua a minar a diplomacia".

Já a Rússia defende que deseja abordar as "causas raiz" do conflito e reviver as negociações frustradas de de março 2022, ocorrida algumas semanas após o início da guerra e nas quais fez exigências territoriais e políticas amplas à Ucrânia.

Expectativas eram baixas

O Departamento de Estado dos EUA emitiu um breve comunicado sobre a presença do secretário de Estado Marco Rubio em Istambul, afirmando que o enviado da Casa Branca discutiu com o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, e o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, sobre "a importância de buscar um fim pacífico para a guerra".

Foi Putin quem inicialmente propôs as conversas diretas na Turquia, mas depois recusou um desafio de Zelenski para encontrá-lo pessoalmente em Istambul. Em vez disso, ele enviou uma equipe do médio escalão, e a Ucrânia respondeu nomeando negociadores de nível semelhante.

A expectativa de um grande avanço no encontro, que já era baixa, diminuiu ainda mais na quinta-feira, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, encerrando uma turnê pelo Oriente Médio, disse que não haveria nenhum movimento importante sobre a guerra na Ucrânia sem uma reunião entre ele e Putin.

lp/bl (AP, AFP)