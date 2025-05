'Não ter casos de Alzheimer na família não te faz livre de ter doença'

Ter um histórico familiar de Alzheimer aumenta o risco de desenvolvê-lo, mas não garante que uma pessoa vá necessariamente manifestar a doença. E o contrário também é verdade: "Não ter pais ou casos de Alzheimer na família não te faz ficar livre dele", afirmou o gerontólogo Alexandre Kalache, no segundo episódio da nova temporada do "Conexão VivaBem", apresentado por Flávia Alessandra no Canal UOL.

A idade é um dos principais fatores de risco para o Alzheimer, e os sintomas clássicos começam a aparecer após os 65 anos, mas pessoas com histórico familiar costumam apresentar indícios da doença bem antes.

No programa, que também contou com a participação da atriz Beth Goulart, o médico tirou dúvidas sobre mitos e verdades a respeito da doença. Veja abaixo:

1) O Alzheimer afeta mais mulheres

Verdade. Entre outros motivos, isso acontece porque as mulheres vivem mais do que os homens. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), em 2023, a média das expectativas de vida ao nascer da população mundial era de 75,8 anos para mulheres e de 70,5 anos para homens.

No Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a expectativa de vida ao nascer, em 2023, foi de 73,1 anos para homens e 79,7 anos para mulheres.

"A mulher vive mais e, por termos mais mulheres acima de 85 anos do que homens, você tem maior prevalência de Alzheimer em mulheres", afirma Kalache, que é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e codiretor do Age Friendly Institute, nos Estados Unidos.

2) Perda de memória é o primeiro sinal do Alzheimer

Verdade para a maioria dos casos, mas não é regra. "Em geral, o Alzheimer vem com a perda de memória, mas também pode se manifestar por outros sinais, como uma mudança brusca de comportamento", afirma o médico.

O cérebro é muito complexo e, dependendo da zona específica onde você está perdendo mais neurônios, os sintomas variam. Se for a região do hipocampo [estrutura do cérebro fundamental para a memória e aprendizado], você vai ter distúrbios mais comportamentais. Mas, no geral, a perda da memória é o primeiro sinal para a maioria dos casos de Alzheimer. Alexandre Kalache, gerontólogo

3) Alzheimer passa de pai para filho

Mito. O fator genético é considerado mais evidente em casos de Alzheimer precoce, ou seja, antes dos 60 anos. Quanto mais jovem for a pessoa no momento do diagnóstico, maior é o risco de seus familiares também manifestarem a doença.

Já no aparecimento esporádico, que acontece em 95% dos casos e vem depois dos 60 ou 65 anos, esse componente genético não é tão relevante. "Você pode ter uma doença de Alzheimer sem ter nenhum caso na família, e vice-versa", afirma Kalache.

Mudanças no estilo de vida podem, inclusive, evitar alguns distúrbios degenerativos. "Uma demência vascular, por exemplo, é causada por pequenos derrames e isso é prevenível, porque é a hipertensão que está por trás", cita o médico.

No caso do Brasil, a ordem dos dez fatores por trás da demência é:

1) Educação (8%);

2) Hipertensão (8%);

3) Perda auditiva (7%);

4) Obesidade (6%);

5) Depressão (4%);

6) Sedentarismo (4%);

7) Poluição atmosférica (3%);

8) Diabetes (3%);

9) Traumas na cabeça (3%);

10) Tabagismo (2%).

Os dados são de uma pesquisa da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), publicada em outubro de 2024 no periódico acadêmico The Lancet Global Health.

"No Brasil, o principal fator de risco para demências, infelizmente, é o nível educacional baixo", lamenta Kalache.

Para o gerontólogo, o diagnóstico precoce pode ajudar o paciente a manter algum nível de autonomia. Para quem está no começo de algum distúrbio degenerativo, o médico recomenda escrever um "testamento de vontades antecipadas".

"Com o testamento, as pessoas que te amam vão poder fazer aquilo que você pediu quando ainda estava conectado", diz ele.

