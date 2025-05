Motta diz que pautará urgência de projetos para impedir fraudes no INSS

Do UOL, em São Paulo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou hoje que pautará a urgência de propostas para impedir fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

Fraudes no INSS são "urgência" para a Casa, segundo Motta. "Comuniquei aos líderes da Câmara dos Deputados que, na próxima semana, pautarei a urgência de projetos de lei destinados a impedir fraudes no INSS. Seguindo e sempre respeitando o regimento da Casa, vamos analisar, reunir e votar tudo o que pode compor um pacote antifraude. Esse tema, que é urgência para milhões de brasileiros, é urgência para a Câmara dos Deputados."

1,3 milhão de segurados já pediram reembolso por não autorizarem descontos de entidades associativas em seus benefícios, segundo o INSS. Enquanto isso, apenas 24 mil pessoas, aproximadamente, autorizaram esse pagamento. Segundo o instituto, 1.370.635 pessoas fizeram consultas sobre os descontos na plataforma do instituto —o site e o aplicativo, de forma geral, receberam mais de 34 milhões de acessos.

41 entidades foram contestadas, segundo o levantamento. Conforme mostrou reportagem do UOL, os brasileiros também podem fazer as consultas por telefone, na Central 135. Mas a maioria das consultas tem sido feita pela internet — só 991 mil ocorreram pelo aplicativo ou site do INSS.

Apesar de 41 entidades serem citadas, apenas 12 são investigadas pela AGU (Advocacia-Geral da União). Na quarta-feira (14), o presidente do INSS, Gilberto Waller, explicou que, assim que o instituto intima automaticamente as entidades, elas têm até 15 dias úteis para provar que o desconto foi regular ou fazer o reembolso.