Minério de ferro cai com demanda incerta, mas registra ganho em base semanal

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira devido a sinais de desaquecimento da demanda de curto prazo e à crescente cautela em relação à resolução da guerra tarifária entre China e EUA, embora uma trégua comercial entre os dois países tenha mantido os preços no caminho para um ganho em base semanal.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,95%, a 728 iuanes (US$101,11) a tonelada, registrando um aumento semanal de 4,5%.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura caiu 0,83%, a US$100,35 a tonelada, com um ganho de 3,5% até o momento nesta semana.

Ambos os contratos de referência subiram perto de 3% até agora em maio.

A produção média diária de ferro gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, caiu 0,4% em relação à semana anterior, para cerca de 2,45 milhões de toneladas em 15 de maio, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel, o que pesou sobre o sentimento e os preços.

Mas alguns analistas e traders esperam uma queda limitada na produção de ferro gusa pelo menos em maio e junho, já que as margens de lucro incentivaram as usinas a manter altas taxas de operação, e a diminuição das tensões comerciais provavelmente estimulará outra onda de embarques antecipados de produtos siderúrgicos.

Os analistas da Benchmark Mineral Intelligence preveem um preço médio anual do minério de US$100, refletindo a perspectiva de demanda moderada, possíveis restrições à produção de aço na China e otimismo renovado em relação à redução das tensões comerciais.

