Mercado paralelo de dólares da Argentina vacila após flexibilização dos controles cambiais

Por Leila Miller

BUENOS AIRES (Reuters) - Nas ruas do centro de Buenos Aires, onde anos de controles monetários rígidos fermentaram um próspero mercado paralelo de dólares, um exército de negociantes ilegais de dinheiro está enfrentando dificuldades com as reformas econômicas do presidente da Argentina, Javier Milei.

Milei eliminou a maioria dos controles cambiais no mês passado, facilitando o acesso dos argentinos aos mercados cambiais oficiais após seis anos de restrições.

Essa não é uma boa notícia para os comerciantes de rua, conhecidos localmente como "arbolitos", mas foi bem recebida pela população e pelas empresas, que agora podem trocar pesos por dólares em quantidades maiores e com mais facilidade do que antes.

Como parte de um conjunto mais amplo de reformas econômicas que Milei adotou desde que assumiu o cargo no final de 2023, a flexibilização dos controles cambiais é uma tentativa ousada de tirar a economia de anos de crise.

Os investidores pediram o fim dos controles de capital para impulsionar o comércio e eliminar as distorções causadas pelas enormes diferenças entre a taxa de câmbio oficial e o mercado paralelo.

Nas últimas semanas, as taxas de câmbio convergiram pela primeira vez desde 2019, quando o governo impôs controles de capital para defender o peso em queda.

Os argentinos comuns não precisam mais recorrer ao mercado paralelo, enquanto as empresas podem acessar dólares para pagar as importações sem ter de obedecer a um período de espera anterior.

"Isso traz de volta a confiança ao sistema financeiro", disse Ariel Coremberg, economista da Universidade de Buenos Aires e assessor de Milei, acrescentando que a medida aumentará os fluxos tributáveis conforme menos pessoas buscarem dólares no mercado paralelo.

"Nós, os 'arbolitos' daqui, estamos passando por uma crise", disse na semana passada Francisco, 50 anos, um comerciante do mercado paralelo em frente a uma banca de flores em uma rua movimentada no centro de Buenos Aires. Ele pediu para ser identificado apenas por seu primeiro nome.

Perto dali, outro negociante de dinheiro que deu seu nome como Leo disse: "Nossas pernas estão sendo cortadas de nós".

GOVERNO BUSCA ATRAIR INVESTIDORES

A redução dos controles cambiais foi parte de uma mudança macroeconômica maior que foi fundamental para que o país fechasse um novo acordo de US$20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional no mês passado e começasse a atrair os investidores de que precisa para impulsionar a economia. As empresas poderão enviar novos lucros para o exterior sem enfrentar as restrições de antes.

Os investidores estrangeiros "reagiram bem" à suspensão dos controles cambiais, disse Fausto Spotorno, economista da consultoria OJF em Buenos Aires. "A questão é onde esse dinheiro será investido."

Sem dúvida, a Argentina se tornou mais cara em relação a seus vizinhos durante o governo de Milei, cortando uma fonte de dólares, já que os turistas em potencial não gostaram dos preços mais altos. O turismo interno caiu em um quarto nos primeiros três meses de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados oficiais.

E ainda haverá demanda para o mercado paralelo por parte da grande força de trabalho informal do país, disse Federico Filippini, economista-chefe da consultoria financeira Adcap em Buenos Aires. Tanto os trabalhadores informais quanto os proprietários de empresas com renda não declarada usam o mercado paralelo de câmbio para evitar a atenção das autoridades fiscais.

Muitos argentinos também convertem tradicionalmente parte de sua renda em pesos para dólares como uma proteção contra a volatilidade.

Mas, segundo Guadalupe Calvano, professora em Buenos Aires, a realidade é que muitos agora não têm dinheiro suficiente para convertê-lo em dólares - no mercado paralelo ou de outra forma.

"As pessoas perderam sua capacidade de economizar", disse Calvano. Ela explicou que costumava reservar 10% de seu salário para comprar dólares, mas parou de fazê-lo porque seu salário não aumentou para acompanhar a recente alta no custo dos produtos e de suas contas de serviços públicos.

A inflação arrefeceu durante o governo de Milei, mas a renda dos funcionários públicos, como os professores, diminuiu em termos reais.

"Não consigo pensar em comprar dólares enquanto não tenho certeza se vou conseguir chegar ao fim do mês ou não", disse Calvano.