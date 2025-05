Sequestro em Paris: lojista vira 'herói' por salvar filha de CEO

Um lojista que ajudou a impedir o sequestro da filha grávida do empresário de criptomoedas Pierre Noizat foi aclamado como herói em Paris.

O que aconteceu

O comerciante, identificado apenas como ''Nabil'', correu em direção aos sequestradores para detê-los. Segurando um extintor de incêndio, ele aparece nas imagens tentando intimidar os criminosos com o objeto e ainda o joga contra o veículo da gangue. Os homens fogem em seguida em uma van.

Na quarta-feira, ele foi aplaudido por pedestres do lado de fora de sua loja de bicicletas. ''Você é um campeão'', disse uma mulher, enquanto um homem o chamava do outro lado da rua.

Nabil, em vermelho, que interferiu na tentativa de sequestro Imagem: http://publicador.intranet/media.jsp?contentUri=/br/com/uol/noticias/jupiter/ultimas-noticias/internacional/geral/2025/05/16/lojista-vira-heroi-por-impedir-sequestro-de-filha-de-ceo-de-criptomoedas.xml

Nabil relatou que pegou o extintor de incêndio em pânico, na esperança de conter ao ataque. "Corri até lá com aquele objeto, sem saber exatamente o que fazer com ele. Mas sinto que aquilo encerrou a discussão. Então, alcancei meu objetivo", disse ele em entrevista à Reuters.

O companheiro da vítima também impediu o sequestro. No vídeo, ele aparece caído no chão abraçado com a esposa e levando golpes para que a mulher não fosse levada pelos criminosos. Nabil elogiou a atitude do homem: "Eles devem ter pensado: 'Vai ser muito difícil pegá-la'. Acho que foi isso que os fez desistir, mais do que o extintor de incêndio''.

Pierre Noizat, cofundador da empresa Paymium, agradeceu ao genro e ao lojista. O CEO da plataforma francesa de câmbio de criptomoedas disse estar impressionado com a ''resiliência e coragem'' do companheiro da filha. Ele também reconheceu que Nabil teve uma ação ''exemplar''. ''Eu os admiro'', declarou hoje à emissora BFMTV.

Entenda o caso

Três homens, com o rosto coberto, tentaram colocar a mulher, grávida e de 34 anos, dentro de uma van. Um quarto homem esperava na direção do veículo. A tentativa de sequestro ocorreu na manhã da terça-feira no centro de Paris enquanto ela estava na rua com o filho, de 2 anos, e seu parceiro.

A mulher e o marido resistiram às agressões dos homens. Ela é vista pegando uma arma de um dos mascarados e jogando-a na rua. A arma, que mais tarde foi recuperada no local, era de airsoft, segundo fontes contaram à emissora BFMTV. Os três foram socorridos por moradores e levados com ferimentos leves ao hospital.

As autoridades parisienses ainda investigam o caso. O veículo utilizado foi encontrado em uma rua próxima ao local. A tentativa de sequestro é pelo menos o terceiro ataque contra membros da indústria de criptomoedas francesa nos últimos meses. Diante disso, o ministro do Interior, Bruno Retailleau, realizou uma reunião de emergência com líderes do setor hoje para anunciar planos de reforço da segurança.

*Com informações da Reuters