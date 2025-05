Leite de búfala faz bem? Veja 11 benefícios para saúde e como consumir

Apesar de não ser tão popular quanto o leite de vaca, o leite de búfala se destaca pelo seu valor nutricional. A bebida é fonte de proteínas, gorduras saudáveis, cálcio, fósforo, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio e potássio.

A seguir, veja os principais benefícios de consumir o leite de búfala e se há contraindicações.

1. Fortalece os ossos

O leite de búfala é fonte de cálcio, essencial para o desenvolvimento ósseo, além de diminuir o risco de osteoporose. A caseína, que compõe a maior parte das proteínas do leite, aumenta a densidade óssea, fortalece os ossos e reduz a reabsorção óssea.

2. Melhora a digestão

Assim como outros produtos lácteos, o leite de búfala possui propriedades antioxidantes devido às suas vitaminas, minerais e compostos bioativos. Esses antioxidantes combatem os radicais livres, substâncias que podem causar danos ao corpo e estão associadas a algumas doenças, como câncer e problemas cardíacos.

3. Reforça o sistema imunológico

O leite de búfala contribui para o fortalecimento do sistema imunológico por ter antioxidantes, como as vitaminas A e E. Esses nutrientes neutralizam os radicais livres, protegendo as células e promovendo uma resposta imunológica mais eficaz.

4. Diminui a pressão arterial

A bebida contém beta-lactoglobulina e potássio, o que contribui para a redução da pressão arterial. O potássio é um mineral essencial para o equilíbrio dos fluidos no corpo e desempenha um papel importante no controle da pressão arterial, ao relaxar os vasos sanguíneos e facilitar a eliminação de sódio. Já a beta-lactoglobulina, uma proteína do soro do leite, tem a capacidade de inibir uma enzima que geralmente aumenta a pressão arterial ao estreitar os vasos sanguíneos. Por isso, o consumo regular pode ser benéfico para os hipertensos.

5. Ajuda a reduzir o colesterol "ruim"

Pode reduzir os níveis de colesterol devido ao seu alto teor de ácidos graxos monoinsaturados. Esses compostos têm a capacidade de diminuir o colesterol LDL (considerado "ruim") e aumentar o HDL (considerado "bom"), contribuindo para a saúde cardiovascular.

6. Contém propriedades anti-inflamatórias

O leite de búfala, com suas propriedades anti-inflamatórias, ajuda a controlar condições como artrite reumatoide, que provoca inflamação nas articulações, e doenças cardíacas, como a aterosclerose, em que a inflamação contribui para o estreitamento das artérias. Esses efeitos anti-inflamatórios podem auxiliar no alívio dos sintomas e no controle dessas condições.

7. Estimula o crescimento e desenvolvimento infantil

Por conter uma alta concentração de nutrientes essenciais, como proteínas, cálcio e fósforo, o leite de búfala contribui para o crescimento e desenvolvimento infantil. Esses nutrientes são fundamentais para fortalecer os ossos e dentes, além de apoiar o desenvolvimento muscular e o funcionamento saudável do sistema nervoso.

8. Prolonga a saciedade

O leite de búfala contém proteínas e gorduras saudáveis, o que ajuda a prolongar a sensação de saciedade. Isso contribui com o controle do apetite e pode ajudar na perda de peso.

9. Faz bem para a pele

Devido às vitaminas A e E, o leite de búfala possui propriedades antioxidantes que beneficiam a saúde da pele. Ele ajuda a manter a hidratação e a prevenir o envelhecimento precoce.

10. Contribui para o ganho muscular

O consumo regular de leite de búfala, rico em proteínas de alta qualidade, auxilia no desenvolvimento e crescimento muscular. Esse benefício é importante para quem pratica atividades físicas e busca melhorar a performance.

11. Aumenta a energia

A presença de vitamina B12 e cálcio no leite de búfala auxilia no aumento dos níveis de energia, estimulando o metabolismo. Esses nutrientes são essenciais para o funcionamento adequado do corpo.

Contraindicações

Intolerância à lactose e alergia ao leite: pode causar desconfortos gastrointestinais, como gases, inchaço e diarreia, em pessoas com intolerância, já que o leite de búfala contém lactose, que é um tipo de açúcar natural presente em alguns alimentos.

Excesso de gordura: o leite de búfala possui mais gordura que o leite de vaca, sendo recomendado cautela no consumo para pessoas com problemas cardíacos, obesidade ou colesterol elevado.

Como consumir?

A quantidade ideal de leite de búfala pode variar conforme a idade e as necessidades nutricionais. Para adultos, o consumo diário recomendado gira em torno de 200 a 300 ml. Já para crianças, a ingestão de 150 a 200 ml é considerada suficiente.

O leite de búfala pode ser consumido de diversas maneiras. Ele pode ser ingerido in natura diretamente, assim como o leite de vaca. Também é bastante utilizado em receitas culinárias, como em bolos, pães e sopas. A bebida é bastante usada na produção de queijos.

Além disso, pode ser misturado com café, iogurtes e achocolatados para complementar bebidas, ou ainda adicionado a smoothies e shakes, em combinação com frutas e outros ingredientes.

Fonte: Daniel Magnoni, nutrólogo na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.