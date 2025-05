Adolescentes que esfaquearam professora no RS ficarão 3 anos internados

A Justiça da Infância e Juventude de Caxias do Sul (RS) determinou na quinta-feira (15) a internação dos três adolescentes envolvidos no ataque a uma professora em uma escola municipal da cidade. O trio vai cumprir medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. O caso aconteceu em 1º de abril deste ano.

O que aconteceu

A internação dos três adolescentes foi determinada pelo juiz Sílvio Viezzer. A medida terá duração máxima de três anos, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os dois meninos foram encaminhados ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Novo Hamburgo, devido à falta de vagas em Caxias do Sul. Já a menina foi internada no CASEF, unidade feminina localizada em Porto Alegre.

Na decisão, o magistrado afirmou que "diante do fato grave, restou comprovada a autoria", e que não há excludentes de culpabilidade. A medida será reavaliada a cada seis meses, podendo ser substituída por medidas mais brandas, como regime semiaberto ou prestação de serviços.

O ataque ocorreu no dia 1º de abril, durante uma aula do 7º ano na Escola Municipal João de Zorzi. Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, se levantaram e golpearam a professora com facas nas regiões da cabeça, nuca e costas, na frente de outros alunos. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Unimed, onde recebeu alta no dia seguinte. O delegado regional da cidade classificou o caso como "gravíssimo" e afirmou que a sobrevivência da professora "foi um milagre".

A investigação aponta ainda o envolvimento de uma terceira adolescente de 13 anos, que teria contribuído com o plano. O equipamento de segurança da sala foi danificado antes da ação, reforçando a suspeita de premeditação.

Após o crime, os dois agressores foram encontrados escondidos em um matagal próximo à escola e encaminhados à delegacia. Eles confessaram a agressão, mas as facas utilizadas ainda não foram localizadas. A motivação do ataque segue sob sigilo. A Polícia Civil trabalha com algumas hipóteses, mas ainda não apresentou uma conclusão.

A Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul informou que os três adolescentes já vinham sendo acompanhados pela rede escolar. Após o episódio, a secretaria reforçou o apoio psicológico à professora e aos alunos que presenciaram a situação.