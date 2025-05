Justiça afasta Ednaldo Rodrigues da CBF, nomeia vice e determina eleições

A Justiça do Rio de Janeiro afastou ontem Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. A decisão considera nulo o acordo que validou a primeira eleição vencida por ele "em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários", o Coronel Nunes, um dos vice-presidentes da entidade. A Justiça nomeou Fernando Sarney, que também é vice-presidente, como interventor e responsável por convocar novas eleições "o mais breve possível". Ainda ontem, um grupo de 19 das 27 federações estaduais assinou um manifesto intitulado "manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro" no qual dizem que a CBF foi "sufocada por uma estrutura excessivamente centralizada" e pedem por renovação. Por mais que Ednaldo ainda tente recurso no Supremo Tribunal Federal contra o seu afastamento, o movimento das federações indica que elas não acreditam em reviravolta. Saiba mais.

Ministro da Previdência bate boca com Moro no Senado. Wolney Queiroz participou de audiência na Comissão de Fiscalização para falar sobre a denúncia de fraude no INSS e, diante de questionamentos do senador Sergio Moro, disse a ele que um servidor denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos em 2020, e "parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes?", questionou. Moro disse que os fatos não foram levados a ele e devolveu a acusação de omissão por parte de Queiroz diante dos fatos discutidos em uma reunião em 2023. Senadores de oposição cobraram o apoio de governistas para a abertura Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o INSS e o ministro disse que é "pessoalmente" a favor da comissão, mas teme que isso atrapalhe as investigações ou atrase o ressarcimento das vítimas.

Senador petista assina CPI do INSS e contraria o governo. Fabiano Contarato apoiou a criação da comissão para investigar as denúncias de desvios de benefícios e desagradou o governo e parte da bancada petista. O requerimento da CPMI foi feito pela senadora Damares Alves e protocolado na segunda-feira. Contarato disse que assinou porque entende "todos aqueles que cometeram crimes devem pagar, independente de governo". O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, também contrariou o Planalto ao fazer discurso condicionando o apoio a uma mudança no escopo da CPI, mas ele falou sem consultar o governo. Jaques Wagner, que é líder do governo no Senado e próximo a Lula, também indicou que pode assinar.

Após mal-estar em jantar de Lula e Janja na China, TikTok envia carta ao Brasil. A plataforma chinesa enviou ontem uma carta ao governo brasileiro informando que tomou conhecimento da conversa de Lula e Janja com o presidente da China, Xi Jinping, e se colocou à disposição para dialogar sobre sua atuação no país. O alerta à sede do TikTok na China foi dado pela filial brasileira da empresa, que acompanhou as repercussões do assunto. Entre outras críticas à rede social, a primeira-dama sugeriu que seu algoritmo favorece a direita no país. A conversa vazou e irritou o presidente Lula, que afirmou que não houve constrangimento e que a iniciativa de puxar o assunto foi dele.

Zelensky cancela participação em negociação com a Rússia. O presidente ucraniano desistiu de comparecer à reunião para negociar o fim da guerra com representantes da Rússia após saber que Vladimir Putin não estaria presente. Ele está na Turquia e disse que enviará uma delegação para representá-lo nas negociações. O encontro aconteceria ontem, em Istambul. Zelensky acusou Putin de desrespeito a ele, ao governo dos Estados Unidos e ao da Turquia, e reiterou a necessidade de um cessar-fogo incondicional e um maior nível de comprometimento russo antes de uma negociação de paz. Os representantes russos, por sua vez, declararam que estão prontos para se comprometerem com a negociação.