Josias: Nova versão do orçamento secreto é muito pior do que a anterior

A criação de um novo orçamento secreto de R$ 3 bilhões na Saúde revela-se muito pior do que a prática anterior envolvendo o Congresso, avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

O Ministério da Saúde está orientando parlamentares a fazer indicações para um orçamento de pelo menos R$ 3 bilhões na pasta. O valor será distribuído de acordo com critérios políticos e privilegiando aliados no Congresso, como revelou o UOL com exclusividade.

Esse cheio de queimado estava no ar. Conversei com um técnico do Congresso Nacional que participa da elaboração do orçamento e ele me esclareceu que o que é ruim pode se tornar ainda pior. Neste orçamento de 2025, foram reservados algo como R$ 8,5 bilhões de dinheiro que deveria ser emenda de comissão, mas que na verdade virou outra modalidade de orçamento secreto.

Foi passado para os ministérios, mas não serão eles que executarão essa verba. Quem determinará onde esse dinheiro será gasto são os parlamentares, que farão isso de forma sigilosa. O dinheiro será gasto e as pessoas não saberão quem é que está indicado. É muito pior do que a versão anterior do orçamento secreto.

Na versão anterior, embora os nomes dos padrinhos das verbas permanecessem sob sigilo, havia uma rubrica, chamada de RP9, que identificava pelo menos o valor. Agora, vai para o ministério e esses R$ 8,5 bilhões serão diluídos. Embora os parlamentares façam a indicação para onde vai e no que deve ser gasto, ninguém vai saber. Há muito por trás desse tipo de manobra, exceto interesse público.

Ficamos sabendo que o Legislativo passaria a executar diretamente no orçamento deste ano R$ 50,5 bilhões. Se considerarmos esses puxadinhos que foram acordados dentro da engrenagem dos ministérios e a verba que estava retida e foi liberada com negociação da Gleisi Hoffmann, os parlamentares executarão na prática R$ 61,7 bilhões do orçamento. Isto é uma excrescência, porque parte desse dinheiro vira corrupção. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias criticou Lula por deixar de cumprir a promessa de acabar com o orçamento secreto, ainda mais em um momento no qual a letargia domina o Congresso.

Quando era candidato, Lula disse durante a campanha que acabaria com o orçamento secreto, que chamava de excrescência que permitia ao Congresso sequestrar o orçamento. O governo está se aliando aos sequestradores. Quem está sendo sequestrado é o interesse público, a verba do contribuinte.

Isso ocorre no instante em que o contribuinte brasileiro está sendo chamado para prestar contas à Receita Federal. Esse dinheiro suado é gasto dessa maneira sub-reptícia, sem que possamos ao menos controlar. Isso deveria ao menos resultar em apoio para o governo, mas os parlamentares não estão nem trabalhando.

Estamos chegando ao meio do ano e não há uma mísera providência que tenha sido aprovada na Câmara e no Senado que possamos dizer 'olha, aprovaram algo de útil'. Estamos assistindo a deputado aprovando blindagem para colegas criminosos e os presidentes das duas casas percorrendo o mundo. Assistimos a uma paralisia no Congresso, que não aprova nada que se pareça com interesse público. Josias de Souza, colunista do UOL

