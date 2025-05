Índice STOXX 600 tem 5ª alta semanal, com impulso de balanços e alívio de temores comerciais

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias completaram sua quinta semana de ganhos nesta sexta-feira, com acordos comerciais dos Estados Unidos aliviando preocupações com tarifas e com fortes resultados corporativos proporcionando impulso adicional.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,42%, a 549,26 pontos. A maioria das bolsas locais também apresentou alta, com o índice de referência da Alemanha oscilando perto de um recorde.

O grupo de luxo Richemont subiu quase 7% depois de divulgar um aumento de 7% nas vendas trimestrais, um pouco mais forte do que o esperado. Isso elevou o setor de bens pessoais e domésticos em 1,2%, enquanto o de luxo subiu 2,2%.

Os balanços na região mostraram resistência, com a expectativa de que os lucros do primeiro trimestre aumentem mais do que se pensava anteriormente, segundo dados da LSEG divulgados anteriormente na semana.

O setor de saúde foi o que mais impulsionou o índice, com um salto de 1,2%, provocado pela AstraZeneca e pela Novartis.

Quedas nas ações de mineradoras e tecnologia limitaram os ganhos do índice de referência.

Na semana, o STOXX 600 subiu cerca de 2%, impulsionado por um acordo entre Washington e Pequim para reduzir as tarifas entre si.

Há uma semana, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, concordaram com um acordo comercial bilateral limitado, abrindo espaço para conversas de que um acordo com a União Europeia também está próximo.

"O acordo com a China e com o Reino Unido levanta a questão de saber se a União Europeia chegará a um acordo semelhante com os EUA antes que a pausa nas chamadas tarifas 'recíprocas' expire... suspeitamos que um acordo entre os EUA e a UE não seja iminente", disse Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics.

"Os EUA provavelmente estão menos motivados a chegar a um acordo com a UE do que estavam com o Reino Unido ou a China."

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,59%, a 8.684,56 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,30%, a 23.767,43 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,42%, a 7.886,69 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,59%, a 40.656,26 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,96%, a 14.064,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,61%, a 7.235,99 pontos.