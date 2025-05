Incêndio atinge imóvel na Avenida Angélica, no centro de SP

Um incêndio atingiu um imóvel comercial na Avenida Angélica, na Santa Cecília, no centro de São Paulo, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Fogo se espalhou por prédio de dois andares nas primeiras horas do dia, na altura do número 100. Bombeiros foram acionados por volta das 5h30 após vizinhos notarem muita fumaça e fogo alto.

Não há vítimas. O fogo foi controlado e extinto pelos Bombeiros, que agora fazem o trabalho de rescaldo. No momento do incêndio não havia ninguém no imóvel. O local era uma fábrica abandonada de persianas.

Causa do incêndio continua sendo investigada. A Defesa Civil Municipal deve fazer uma vistoria no no local. "O piso é de madeira então pode ter tido um sério comprometimento. Solicitamos uma análise com relação ao risco nas edificações vizinhas porque embaixo tem um salão de beleza e uma loja técnica", informou o tenente-coronel Costa à TV Globo.

Incêndio na fase de rescaldo na Avenida Angélica Imagem: Eduarda Esteves/UOL

Incêndio gerou impacto no transporte público

Duas linhas de ônibus tiveram que ser desviadas devido ao incêndio na avenida Angélica. A SPTrans informou que as linhas 508L/10 (Terminal Princesa Isabel-Aclimação) e 719R/10 (Rio Pequeno-Metrô Barra Funda) operam com desvios.

508L/10 Term. Princ. Isabel - Aclimação

Desvio no sentido centro: Normal pela Rua Barão de Campinas, desvia na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, Rua Brigadeiro Galvão, Av. Angélica, prosseguindo normal.

719R/10 Rio Pequeno Metrô - Barra Funda

Desvio no sentido centro: Normal pela Rua Brigadeiro Galvão, desvia na Av. Angélica, Av. São João, Rua Albuquerque Lins, Rua Brig. Galvão, prosseguindo normal.

Outras duas linhas estão trafegando com morosidade: 719P/10 Term. Pinheiros - Term. Princ. Isabel e 978L/10 Term. Cachoeirinha - Term. Princ. Isabel.

Trecho da nota da SSP e Secretaria de Mobilidade Urbana

Por volta das 7h30, a CET informou que as pistas interditadas foram liberadas. A PM também participou da ocorrência.