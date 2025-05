Imposto de Renda 2025: é possível saber se caí na malha fina?

A entrega da declaração do Imposto de Renda pode até provocar alívio. Mas a "tarefa" do contribuinte não termina aí. É preciso ficar de olho para saber se a declaração caiu na temida malha fiscal, ou, como é mais conhecida, malha fina.

Como saber se caí na malha fina?

Primeiro passo é consultar a Receita. Para saber se caiu na malha fina do Imposto de Renda 2025 é preciso consultar a situação da declaração no aplicativo da Receita Federal ou no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual).

Além do status, o site da Receita Federal também informa qual é a pendência da sua declaração. Em ambas as alternativas é preciso que o contribuinte tenha conta no portal Gov.br (nível prata ou ouro).

O que é malha fina?

É uma análise profunda feita pela Receita Federal das declarações que apresentaram divergências de informações. Quando o contribuinte envia a declaração de Imposto de Renda, ela passa pelos sistemas da Receita Federal. As informações declaradas são verificadas e comparadas com os dados fornecidos por outras pessoas e empresas.

Se for encontrada alguma diferença entre as informações apresentadas, a declaração será retida. Em outras palavras, estará na malha fina. Importante lembrar que o contribuinte não receberá a restituição enquanto a sua declaração estiver na malha fina.

Passo a passo para saber se caiu na malha fina:

Acesse o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual)

Faça o login

Selecione a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)"

Na aba "processamento", escolha o item "pendências de malha"



Na área "pendências de malha" é possível ver se caiu na malha fina e qual o motivo para sua declaração ter sido retida. Caso a declaração tenha apenas erro no preenchimento ou falta de informação, basta enviar uma retificadora.

Em alguns casos, o contribuinte recebe um termo de intimação fiscal. Isso significa que precisará apresentar documentos para comprovar as informações enviadas na declaração.

Erros mais comuns para cair na malha fina

Omissão de rendimentos : o contribuinte não declara, ou informa parcialmente, os seus ganhos e de seus dependentes do ano anterior.

: o contribuinte não declara, ou informa parcialmente, os seus ganhos e de seus dependentes do ano anterior. Despesas médicas: o erro é causado pela não confirmação das informações pela parte recebedora -- o contribuinte declarou que teve uma despesa médica, mas quem recebeu não confirma o valor.

o erro é causado pela não confirmação das informações pela parte recebedora -- o contribuinte declarou que teve uma despesa médica, mas quem recebeu não confirma o valor. Divergência sobre imposto retido: quando o contribuinte informa um imposto retido na fonte que é diferente do informado por quem fez a retenção do valor.

A Receita Federal permite que o contribuinte saiba se foram encontradas pendências na declaração em até 24 horas após o envio do documento. As exceções são os períodos com um tráfego maior, como os primeiros dias ou a reta final do prazo de envio. Nestes casos, o prazo pode ser maior.