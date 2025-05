Morre brasileira de 124 anos, que o mundo não reconheceu como mais velha

Uma mulher de 124 anos morreu na quarta-feira em Belém (PA). Nascida em 18 de agosto de 1900, Teodora Maria de Alcântara chegou ao mundo antes da atual detentora do recorde mundial de mulher mais velha, a inglesa Ethel Caterham, de 115 anos.

O que aconteceu

Teodora morreu dormindo na madrugada. A morte dela foi confirmada pela família e pela prefeitura de Cachoeira do Arari, onde ela nasceu e viveu por mais de 100 anos.

Mulher teve dois velórios. Ela foi velada em Belém na própria quarta-feira e uma cerimônia de despedida é realizada em Cachoeira do Arari hoje, informaram parentes ao UOL. Ela vai ser enterrada na cidade ainda nesta quinta.

"Burocracia" ficou no caminho entre Teodora e o título de mais velha do mundo, diz a família. Ao UOL, Soraia Ramos, bisneta da idosa, explicou que a família tentou inscrever a matriarca no livro dos recordes, mas desistiu diante do processo. Além de se inscrever no site do Guinness, quem quer registrar um recorde precisa buscar documentos em cartórios locais, o que pode ser difícil e custoso. O processo de cadastro pode ser gratuito, mas os aplicantes podem pagar até R$ 4 mil para adiantá-lo.

Idosa não tinha problemas de saúde. Ela passou a maior parte da vida morando em uma comunidade no município da ilha de Marajó e se mudou para Belém em 2022.

A mulher teve nove filhos, cinco deles ainda vivos. Ela deixa netos, bisnetos e tataranetos. "Ela tinha um coração gigante, sempre foi guerreira e lutou muito pelos seus objetivos", afirmou Soraia ao UOL. O enterro está marcado para 20h.