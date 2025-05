Gripe aviária é detectada no Brasil; quais os riscos? Pode virar pandemia?

O Brasil registrou seu primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul, informou o Ministério da Agricultura. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o risco de contaminação de humanos pela doença é baixo.

O que é gripe aviária?

É causada pelo vírus influenza A (H5N1), altamente agressivo para aves. Esse vírus já provocou surtos globais e costuma circular entre aves selvagens, migratórias e de criação, podendo afetar mamíferos como porcos, vacas e até leões-marinhos.

Casos em humanos são raros e ocorrem por contato direto com animais doentes. A infecção pode acontecer por gotículas respiratórias ou superfícies contaminadas, atingindo geralmente profissionais da linha de frente, como tratadores, granjeiros ou veterinários.

A OMS afirma que o risco de contaminação entre humanos é baixo e o vírus ainda não adquiriu capacidade de transmissão sustentada. "O impacto geral na saúde pública dessas infecções, em nível global, no momento, é pequeno", informou a entidade em dezembro de 2024. A entidade também avalia o desenvolvimento de possíveis vacinas contra esse agente infeccioso.

O diagnóstico da gripe aviária é feito por exame laboratorial do tipo RT-PCR, com base em sintomas e histórico de exposição. O teste detecta a presença do vírus em secreções respiratórias e deve ser solicitado especialmente em pacientes com contato recente com aves doentes. O tratamento envolve suporte clínico para aliviar os sintomas, podendo incluir antivirais e ventilação mecânica em casos graves.

Os principais sintomas são sinais clássicos de uma gripe. Eles podem ser leves, moderados ou graves. Veja:

Tosse;

Secreção;

Febre;

Dor no corpo e na cabeça;

Falta de ar;

Em casos graves, pode causar pneumonia e levar à morte.

Consumo de carne e ovos é seguro?

O consumo de carne de aves e ovos inspecionados é seguro, segundo o governo brasileiro. O Ministério da Agricultura reafirmou que a gripe aviária não é transmitida por ingestão de alimentos devidamente fiscalizados. O ministro da pasta, Carlos Fávaro, informou, em entrevista à CNN, que a China suspendeu a compra de frango brasileiro após a confirmação do foco.

O risco está no contato direto com aves infectadas, não no consumo de produtos de origem animal. A população deve evitar tocar em animais mortos ou doentes e seguir as orientações sanitárias locais em caso de suspeita.

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) e autoridades sanitárias garantem que o foco no RS está sob controle e sendo monitorado. O Brasil mantém plano de contingência desde os anos 2000, com treinamento de equipes, vigilância epidemiológica e protocolos de comunicação internacional.

País decretou estado de emergência sanitária. Após a confirmação do caso de gripe aviária, Fávaro afirma que foi determinado o estado de emergência por 90 dias e o bloqueio de 10 km sobre a área da identificação. "Suspendemos o Rio Grande do Sul das exportações, cumprindo o protocolo", afirmou o ministro.

Pode virar pandemia?

A chance de uma pandemia ainda é considerada baixa, mas o vírus é monitorado de perto. A principal preocupação dos especialistas é a possibilidade de mutação do vírus —principalmente em hospedeiros como porcos, que podem servir de "ponte genética" entre vírus aviários e humanos.

A maior preocupação é que o vírus sofra mutações que facilitem a transmissão entre os humanos. Por isso, a gripe aviária é monitorada pelos órgãos de saúde pública.

Se houver troca genética entre vírus humano e aviário, pode surgir uma cepa adaptada à transmissão entre pessoas. É por isso que os surtos são tratados com protocolos rigorosos de contenção e notificação internacional.

A OMS e o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) recomendam vigilância constante e integração entre saúde animal, humana e ambiental. Esse modelo, conhecido como Saúde Única, orienta ações de prevenção globais e reforça a importância de controlar surtos em animais antes que atinjam humanos.

*Com informações de matérias publicadas em 09/02/2025 e 01/03/2023.